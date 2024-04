Els Mossos denuncien un home per conduir drogat i a 215 quilòmetres per hora a la C-16, a Puig-reig

Agents de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Central dels Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 48 anys per un presumpte delicte contra la seguretat viària després de ser detectat al punt quilomètric 83 de la C-16, al municipi de Puig-reig, circulant a 215 quilòmetres per hora i sota la influència de les drogues.

Els fets van tenir lloc el darrer diumenge, 7 d'abril, i es van detectar gràcies a un control de velocitat instal·lat en aquesta via la qual, cal recordar, té una velocitat màxima permesa de 120 quilòmetres per hora. Eren els volts de les 16.00 hores quan els agents van localitzar el vehicle fent pas a una alta velocitat per l'autovia i, en aturar-lo i identificar-lo, es va procedir a fer-li una prova d'alcohol i drogues, que va resultar positiva en el segon cas.

Per aquest motiu, el cos d'ordre explica que el conductor va quedar denunciat penalment, per circular amb una velocitat penalment punible, i també administrativament per conduir sota la influència de drogues a l'organisme.

En paral·lel, el control també va permetre denunciar altres 44 vehicles per circular amb excés de velocitat, segons informen els Mossos.