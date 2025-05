BBVA compleix una dècada a «Girona, Temps de Flors»

Cada any Girona celebra l'arribada del maig amb flors. Temps de Flors converteix durant uns dies la ciutat en un aparador d'art floral i de participació ciutadana, amb espais històrics que s'obren al públic transformats en autèntics escenaris florals.

Des del 2015, BBVA ha participat en el certamen decorant alguns dels punts més emblemàtics del recorregut oficial, com els Banys Àrabs, el claustre i els soterranis de la Catedral o el claustre de Sant Pere de Galligants. Una col·laboració que reflecteix el compromís de l'entitat amb el territori i les persones, no només a través del suport financer a famílies i empreses, sinó també mitjançant la seva implicació en iniciatives profundament arrelades a l'àmbit més local i que la ciutadania viu com a part de la seva identitat.

“Temps de Flors és una activitat que vivim amb molta il·lusió i en què ens involucrem de forma activa. És una mostra de la nostra voluntat d'estar a prop, de col·laborar amb les entitats del territori i d'estar presents a la vida de Girona”, apunta David Meavilla, director de zona de BBVA a Girona.

Així doncs, al llarg dels deu anys que l'entitat ha participat a “Girona, Temps de Flors”, centenars d'empleats han col·laborat a cada edició en la creació dels muntatges florals, seguint les indicacions dels dissenyadors i participant també en l'elecció del nom de la composició. Ho han fet en el seu temps lliure, de manera voluntària, seguint l'esperit del certamen: una iniciativa col·lectiva, construïda gràcies a la participació de la ciutadania i de tota la comunitat. Un fenomen que traspassa fronteres, demostrant que el que és local es pot fer global sense renunciar a la seva essència.

La col·laboració de BBVA a la mostra s'ha consolidat gràcies al treball conjunt amb institucions i entitats locals, com ara l'Ajuntament i la Universitat de Girona. Una aportació que ha convertit els projectes en experiències, anant més enllà del que és artístic, aportant valor al desenvolupament econòmic, cultural i social del territori.

Després una dècada de col·laboració amb Temps de Flors, BBVA continua donant suport a iniciatives que formen part de la vida empresarial, cultural i social de Girona. Un acompanyament que, segons afirma Meavilla, “neix del compromís amb la comunitat i amb tota la gent de la ciutat de Girona”.

En destaca la col·laboració de més de deu anys amb els germans Roca, amb els quals el banc ha desenvolupat projectes de projecció internacional i fort arrelament local, com la gira que va portar al restaurant de Girona per Amèrica, Àsia, Europa i diferents regions espanyoles, el programa de beques associat a aquesta gira per a joves talents de la gastronomia, o els Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles, que ja han reconegut vuit productors catalans en cinc edicions.

A més, l'entitat col·labora en l'àmbit empresarial amb AENTEG (Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona) en l'impuls dels Premis E-TECH, que reconeixen el talent i la transformació digital al territori.

Dissenys que conviden a reflexionar

En els darrers anys, els projectes presentats per BBVA a “Girona, Temps de Flors” han buscat sensibilitzar la ciutadania sobre la sostenibilitat. Propostes com Contrastos de futur (2022), Un mar de realitat (2023) o El plor de les glaceres (2024) han abordat temes com l'impacte ambiental i com mitigar-lo, la creixent presència de plàstic als oceans o el desglaç de les glaceres.

Aquest propòsit s'ha mantingut des dels muntatges ideats per l'artista floral Jordi Albà, fins als fruits més recents del treball dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais de la UPC School - CCCB. L'any 2025, la proposta, amb títol Natura resilient que es podrà visitar als soterranis de la Catedral a partir del 10 de maig, convidarà novament a la reflexió entorn de l'impacte ambiental.

Projectes de BBVA a ‘Girona, Temps de Flors’

2015 “Blanc de blaus” Claustre de la catedral Autoria: Jordi Albà

2016 “Món oníric” Soterranis de la Catedral Autoria: Cristina Masferrer, Gustavo Torres i Jordi Albà,

2017 “Cant de Sirenes ” Claustre de Sant Pere de Galligants Autoria: Jordi Albà

2018 “Les mil i una flors” Banys Àrabs Autoria: Jordi Albà

2019 “Camí de flors cap a l’antiga Gerunda” Fos de la catedral Autoria: Jordi Albà

2021 “Arrelats” Plaça Marquès de Camps Autoria: Jordi Albà

2022 “Contrastos de futur” Claustre de la Catedral Autoria: Jordi Albà

2023 “Un mar de realitat” Soterranis de la Catedral Autoria: alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais de la UPC School - CCCB

2024 “El plor de les glaceres” Soterranis de la Catedral Autoria: alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais de la UPC School - CCCB

2025 “Natura resilient" Soterranis de la Catedral Autoria: alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais de la UPC School - CCCB



