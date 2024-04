«Venerades i temudes»: 5.000 anys de creences espirituals al voltant de la dona i la feminitat

El poder femení ha estat un tema recurrent en l'art al llarg de la història. I ara protagonitza una de les exposicions més esperades de l'any a CaixaForum Barcelona. Venerades i temudes. El poder femení en l'art i les creences, una nova col·laboració entre la Fundació "la Caixa" i el British Museum, repassa 5.000 anys de creences espirituals al voltant de la dona i la feminitat a través de peces ancestrals i contemporànies.

Entre venerades i temudes

Què tenen a veure un bust de Minerva, una figura de Bodhisattva Guanyin, una màscara de ball de Taraka, de Bengala Occidental, i Oshun en la cultura ioruba de Nigèria? Totes són representacions del poder femení: deesses, esperits, dimonis i santes que, al llarg dels segles, han ocupat un lloc central en les creences de moltes cultures.

L'exposició del CaixaForum també inclou des d'una figura de Sekhmet, una Venus romana del 100-150 aC, la deessa Kali hindú de múltiples braços així com artistes com Marina Abramovic, Niki de Saint Phalle, Ana Mendieta, Marta María Pérez Bravo, Saskia Calderón o Cristina Lucas, entre altres.

L'exposició es pot visitar al CaixaForum fins al 9 de juny. Foto: Fundació la Caixa

Sovint es presenten com a dones d'intel·ligència, bellesa i valor excepcionals. De vegades, la noció de gènere es difumina i som davant figures bigèneres d'atributs portentosos. Es tracta, en tots els casos, de representacions simbòliques, encarnacions d'un poder espiritual, sense relació directa amb el poder de reines i princeses.

Què ens diuen aquestes imatges? Ens parlen del desig humà de sentir-se segur i orientar-se, dels cicles naturals de la fertilitat i de la continuïtat de la vida. Personifiquen el desig i la passió, el caos i l'harmonia. S'associen amb bruixeries i maleficis, representen la independència femenina i, o bé són fonamentals per a la societat, o bé se'n situen al marge. Són una font d'autoritat i lideratge que posen al servei de la comunitat. Encarnen l'amor incondicional, la compassió i la salvació. Són venerades i, al mateix temps, temudes.

El poder femení en l'art i les creences: informació pràctica

On? CaixaForum Barcelona

CaixaForum Barcelona Quan? Fins al 9 de juny de 2024

Fins al 9 de juny de 2024 Compra d'entrades : 6 euros (gratuït clients CaixaBank i menors de 16 anys)

: 6 euros (gratuït clients CaixaBank i menors de 16 anys) Més informació al web de la Fundació "la Caixa"

Una exposició innovadora

CaixaForum Barcelona acull una exposició innovadora, que posa el focus sobre la feminitat i el poder femení des de la perspectiva de múltiples religions i sistemes de creences, des del món antic a l'actualitat i a tot el món. En aquest sentit, els visitants tenen un paper actiu en la visita: han de considerar per què, en algunes cultures, certes forces i poders es representen amb imatges femenines, i què diu això sobre la feminitat, l'autoritat femenina i el gènere.

El poder femení en l'art i les creences s'estructura en cinc seccions que aborden temes de significat universal des del punt de vista de les creences i de les experiències humanes. A cada secció s'apleguen objectes espirituals de diferents cultures i períodes de la història, a la recerca de punts en comú i també de contrastos.

A cadascun dels àmbits de l'exposició, les peces històriques conversen amb obres d'art contemporani. En algunes cultures, la figura de la dona s'ha vist, d'una manera molt polaritzada, com a deessa o com a bruixa, com a mare protectora o dimoni castigador.

Davant aquest joc dialèctic, moltes artistes contemporànies es proposen anar més enllà, dissoldre les fronteres i pensar el paper de la dona des de la perspectiva d'un món més igualitari. La comissària Rosa Martínez s'ha encarregat de seleccionar les obres d'art contemporani, que dialoguen amb les obres històriques.

10 dones i tres debats disruptius

Venerades i temudes, com la resta d'exposicions de CaixaForum, ve acompanyada de diverses activitats paral·leles. Destaca un cicle de pensament que aplegarà 10 dones en tres debats disruptius entre l'11 i el 24 d'abril.

11 d’abril : diàleg "Ferides i vincles. Maternitats en qüestió", una trobada en què l’escriptora i periodista Begoña Gómez Urzaiz i l’escriptora Eider Rodríguez.

: diàleg "Ferides i vincles. Maternitats en qüestió", una trobada en què l’escriptora i periodista Begoña Gómez Urzaiz i l’escriptora Eider Rodríguez. 19 d'abril : gravació en directe Ciberlocutorio: ni venerades ni temudes, el pòdcast de moda de Radio Primavera Sound. Conduït per Andrea Gumes, politòloga i periodista cultural, i per Anna Pacheco, periodista, guionista i escriptora.

: gravació en directe Ciberlocutorio: ni venerades ni temudes, el pòdcast de moda de Radio Primavera Sound. Conduït per Andrea Gumes, politòloga i periodista cultural, i per Anna Pacheco, periodista, guionista i escriptora. 25 d'abril: "més que una visita... amb la historiadora Eugenia Tenenbaum". Una vegada finalitzat el recorregut per l'exposició, l'activista moderarà un diàleg amb l’escriptora Desirée Bela-Lobedde i la comunicadora i analista cultural Estela Ortiz.

Les activitats paral·leles no s'acaben aquí. Destacada una visita guiada que acaba amb un vermut-tertúlia o una altra amb un menú temàtic, una degustació gastronòmica dissenyada especialment per a aquesta exposició.