Descobreix la Noguera, la comarca més gran de Catalunya, en família

Situada al cor de Catalunya, la Noguera s’erigeix en la comarca més extensa del país, però més enllà de la seva grandària, és un autèntic tresor per a les famílies que busquen aventures, aprenentatge i moments compartits envoltats de natura, cultura i ciència. Des de les altes serres del Montsec fins als paisatges suaus de la Noguera Baixa, el territori ofereix experiències per a tots els gustos i edats. Vols saber per què és el destí perfecte per a una escapada en família? Continua llegint!

Balaguer, punt de partida daurat

La capital de la comarca, Balaguer, és molt més que una ciutat amb encant. Aquí es troba el Centre d’Interpretació de l’Or del Segre, on petits i grans poden jugar a ser buscadors d’or tot descobrint com s’extreia aquest metall preuat del riu. Una activitat educativa i molt divertida que converteix l’arqueologia en una aventura.

També es pot explorar el nucli històric de Balaguer d’una manera innovadora amb Escape the Town, un joc d’enigmes que transforma el centre de la ciutat en un autèntic misteri per resoldre. Altres opcions lúdiques com “Els tresors perduts”, “Ens fem una selfie” o la fantàstica “Ruta de les Fades de Mormur” completen una jornada ideal en família.

Al Centre d’Interpretació de l’Or del Segre petits i grans poden jugar a ser buscadors d’or

Campanes, castells i una història que ressona

No gaire lluny, a Os de Balaguer, els infants poden fer realitat el somni de ser campaners per un dia al Museu de les Campanes de Catalunya, ubicat dins el majestuós Castell d’Os de Balaguer. Una visita que conjuga tradició, música i patrimoni amb un toc de màgia medieval.

Per als amants de l’edat mitjana, una parada imprescindible és el Castell de Montsonís, on les visites teatralitzades donen vida a llegendes i personatges del passat. Passejar per les sales nobles o pujar a les torres mentre es viu una recreació històrica és una experiència immersiva que captiva a totes les edats.

Un univers per descobrir al Montsec

Seguint la ruta cap al Montsec, es troba el Centre de Dinamització de Tartareu, un espai que combina natura, arqueologia i història en un entorn tranquil i pintoresc.

I és que la joia d’aquesta zona és, sens dubte, el Parc Astronòmic del Montsec, reconegut amb el segell d’Equipament Familiar de l’Agència Catalana de Turisme. Aquí es pot viure una aventura estel·lar: observar planetes i galàxies, aprendre sobre el sistema solar i meravellar-se al Planetari Ull del Montsec o al Parc de Telescopis. Tant de dia com de nit, és un viatge per l’univers sense sortir de la Terra.

El Parc Astronòmic del Montsec, un lloc ideal per observar planetes i galàxies

Un viatge a la prehistòria i més enllà

Per als curiosos del passat remot, la prehistòria pren vida a Camarasa, a través de l’Espai Orígens. Les seves activitats immersives i la visita al jaciment de la Roca dels Bous permeten conèixer com vivien els nostres avantpassats fa 50.000 anys. Una combinació perfecta de ciència, natura i educació.

I si la paleontologia desperta passions, el Centre d’Interpretació del Montsec de Meià ofereix una autèntica immersió a l’era dels dinosaures. En aquest espai, les famílies poden descobrir fòssils de fa 125 milions d’anys, restes de plantes i animals que vivien en un antic llac d’aigua dolça.

L’art que brolla dels murs i les pedres

Un dels espais més sorprenents de la Noguera és, sens dubte, Penelles, un petit poble convertit en una immensa galeria d’art urbà a cel obert. Amb més de 100 murals de gran format repartits pels seus carrers, és una proposta visual i lúdica que convida a passejar i deixar-se inspirar. Ideal per a famílies amants de l’art i de les escapades originals.

Les estàtues-menhirs del neolític que es troben a Seró Espai Transmissor

Seró Espai Transmissor

I per tancar el recorregut amb una experiència sensorial única, cal visitar el Seró Espai Transmissor, on es poden contemplar les majestuoses estàtues-menhirs del neolític final. Un espai museístic singular, ple de poesia visual, que es pot completar amb una ruta d’orientació pel municipi d’Artesa de Segre.