El CaixaForum Macaya de la Fundació la Caixa porta més de deu anys com a centre d'alta cultura i de reflexió, amb una voluntat de prendre el pols a un temps cada cop més agitat per interrogants i amenaces. És incubadora d'iniciatives i casa de trobada amb altres projectes de pensament. Ho saben bé els membres del Capítol espanyol del Club de Roma, que hi troba acollida. O els impulsors de La Maleta de Portbou, la revista referent de mirada crítica que hi coordina les activitats de l'Escola Europea d'Humanitats. Aquest dimecres, el Macaya ha tornat a demostrar el seu caràcter de carril central del pensament. La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, ha inaugurat avui el Centre Internacional per a les Ciències Humanes i Socials de la Unesco al CaixaForum Macaya.

Aquest serà un any complex i probablement decisiu en molts sentits. Amb una guerra a Europa, la tragèdia a Gaza, l'amenaça del moviment trumpià als Estats Units i unes eleccions europees que poden ser definitòries per al projecte comunitari el juny vinent, la presència de la directora de l'agència de l'ONU per a les ciències socials i humanes ha estat un fet rellevant. Només cal recordar que els EUA van abandonar la Unesco amb Trump i que hi van tornar durant el mandat de Joe Biden. La Unesco també està sota setge i es pot dir que avui la Unesco i Caixaforum Macaya han unit forces entorn els valors de les Nacions Unides.

Azoulay ha expressat la satisfacció per "la fructífera col·laboració amb Espanya, la Fundació i el seu president, Isidre Fainé, actor clau d'aquesta magnífica associació". "El propòsit d'aquest centre reflecteix la convicció històrica de la nostra organització: que les polítiques públiques són més efectives, precises i rellevants quan inclouen aportacions de les ciències socials i humanes. Juntament amb la Caixa, una important institució de ciències humanes i socials, el nostre objectiu és convertir-nos en una incubadora mundial de ciència i coneixement: organitzant cada cop més trobades dels grans pensadors del nostre temps, tant aquí a Barcelona com a París, a la seu de la Unesco", ha afirmat.

Entre la programació prevista per a aquest any al Centre Internacional, es preveu fer un informe sobre la transició climàtica justa i l'organització de conferències i activitats relacionades amb els reptes i les oportunitats de la tecnologia i la societat digitalitzada, treballant sobre temes de gran impacte social i humà.

En l'acte d'inauguració també han participat Juan José López Burniol, vicepresident de la Fundació; Elisa Duran, directora general adjunta; Ángel Simón, conseller delegat de CriteriaCaixa; Miquel Iceta, ambaixador delegat permanent d'Espanya a la Unesco, i Maria Eugènia Gay, segona tinenta d’alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.