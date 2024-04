Més d'un 40% del frau fiscal a Catalunya ve de l'impost de successions i donacions

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha detectat un frau fiscal sobre impostos propis i cedits a la Generalitat de 286 milions d'euros el 2023, segons dades publicades aquest dijous pel Departament d'Economia. Un 42% del total destapat, 121 milions d'euros, van provenir de l'impost de successions i donacions; seguit de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, amb 84 milions. Ressalten també els 12 milions d'euros destapats per canvis de residència ficticis de 27 contribuents. D'aquests, 2,1 milions van ser per deslocalitzacions fictícies cap a altres parts de l'Estat, sobretot Madrid.

I és que l'ATC va realitzar un total de 54.544 actuacions durant l'exercici anterior, un 7% més que el 2022, tot i que les irregularitats detectades sumen un total lleugerament inferior a l'any anterior, quan van ser de 294 milions d'euros. En aquest sentit, la secretària d'Hisenda, Marta Espasa; i la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, han precisat que des que l'ATC va posar en marxa el pla de prevenció i reducció del frau fiscal el 2015, s'han descobert un total de 2.081 milions.

"Són diners que s'han pogut destinar a mesures i polítiques que repercuteixen sobre el benestar de la ciutadania", ha explicat Mas, que ha afegit que "destinar recursos contra el frau fiscal és efectiu i eficient". La consellera també ha recordat que el frau aflorat prové dels impostos propis i part dels cedits, que representen al voltant d'un 10% dels ingressos tributaris de la Generalitat. A més, ha aprofitat per remarcar que la pressió fiscal a Catalunya està per sota de la mitjana europea.

Per impostos, a banda del de successions i donacions i el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que van concentrar bona part del frau detectat i de les actuacions, durant el 2023 també va guanyar rellevància el frau amb l'impost de patrimoni, que es va enfilar fins als 76 milions (27% del total). La resta de tributs van representar una evasió de 5 milions (2%). Les dades també constaten una baixada del 75% en el frau per canvis de residència ficticis. I, pel que fa als béns situats fora de l'Estat, durant el 2023 el frau descobert va ser per un import d'1,6 milions d'euros, corresponent a 18 liquidacions.

Espasa ha atribuït el descens al fet que els contribuents que cometen frau fiscal "no són reincidents". "A mesura que anem descobrint més frau i més incompliments, les persones eviten tornar a fer frau perquè comporta un cost molt elevat de recàrrecs i sancions", ha dit. Així mateix, ha apuntat que "cada vegada hi ha més intercanvi d'informació" entre administracions, cosa que provoca que es redueixi l'evasió d'impostos. Les xifres presentades aquest dijous corresponen al primer exercici que forma part del nou pla de prevenció i reducció fiscal del període 2023-2026.