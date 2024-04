Aitana Bonmatí guanya el Premi Laureus a la millor esportista del planeta

La futbolista del Barça Aitana Bonmatí ha estat aquest dilluns la gran protagonista de la gala dels Premis Laureus 2024, celebrada al Palau de Cibeles de Madrid, que l'ha reconegut com la millor esportista del 2023. Era la primera vegada que la de Sant Pere de Ribes estava nominada i no ha tingut rival després d'un any ple d'èxits individuals i col·lectius.

I és que Aitana ho ha guanyat tot amb el Barça, la selecció espanyola i a títol individual. Destaquen la Pilota d'Or, el The Best, la Champions i el Mundial -en ambdós casos MVP-, però sobretot, l'empremta que ha deixat sobre el terreny de joc. A més, la seva companya i davantera blaugrana Salma Paralluelo s'ha quedat a un pas de guanyar el seu "Oscar de l'esport" particular en la categoria d'esportista revelació, només superada pel centrecampista anglès del Reial Madrid, Jude Bellingham.

La de Sant Pere de Ribes s'ha convertit en la primera esportista catalana a guanyar un Laureus i ha superat rivals de molta entitat com la jamaicana Sherica Jackson, campiona del món dels 200 metres llisos; la kenyana Faith Kipyegon, primera dona a guanyar el doblet de 1.500 i 5.000 metres als Mundials; la nord-americana Sha'Carri Richardson, or mundial en 100 metres i en relleus 4x100; la tenista polonesa Iga Swiatek, actual número u del món i campiona de Roland Garros; i l'esquiadora nord-americana Mikkaela Shiffrin, que es va convertir en la líder de tots els temps en victòries de la Copa del Món d'Esquí Alpí.

"L'any passat va ser increïble per a mi i les meves companyes, tant del meu club com de la selecció", ha destacat Bonmatí, que ha reiterat que ha aconseguit el guardó "gràcies al col·lectiu". Ho ha dit després de rebre el trofeu de mans de dues llegendes com l'exatleta jamaicà Usain Bolt i de l'exesquiadora nord-americana Lindsey Vonn.