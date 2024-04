Aitana Bonmatí, Julio Manrique o Lídia Heredia: personalitats catalanes recomanen cinc llibres per Sant Jordi

Una onada de recomanacions literàries per Sant Jordidesborden els mitjans, les llibreries i els grups de WhatsApp de famílies o amics. Posar-te a triar és difícil, però molts lectors fan cas a les recomanacions de les personalitats més destacades de diversos àmbits de la societat catalana. L'Agència Catalana de Notícies (ACN) ha aglutinat fins a 150 persones destacades del món de la cultura, de la política, l'esport, el teatre o l'audiovisual per donar la seva opinió sobre quin llibre recomanarien per Sant Jordi. N'hem triat cinc:

1. Aitana Bonmatí. La blaugrana i vigent pilota d'Or recomana la nova edició de la seva biografia, Totes unides fem força, de l'Editorial Base. Amb pròleg de l'actual tècnic del primer equip blaugrana masculí, Xavi Hernández, la jugadora explica la seva vida lligada al seu poble, a la reivindicació de la igualtat i als seus compromisos per les causes socials.

2. Lídia Heredia. La periodista i corresponsal de 3Cat a Washington recomana L'edat d'or, de Gore Vidal, editada per Grup62. Aborda la història dels Estats Units en els anys més clau del segle XX, entre 1939 i 1954, quan el país va convertir-se en potència mundial arran de la Segona Guerra Mundial.

3. Julio Manrique. El flamant director del Teatre Lliure proposa als lectors Com un batec en un micròfon, de Clara Queraltó i de l'editorial Anagrama.

4. Maria Nicolau. La cuinera (que també té editats diversos llibres gastronòmics) recomana una novel·la: Agafar les regnes, de Kathryn Scanlan, i editada per La Segona Perifèria.

5. Paula Valls. La cantant i músic recomana el llibre La situació i la història, de Vivien Gornick, que edita L'altra Editorial. És un assaig sobre l'escriptura del jo, molt reverenciat als Estats Units.

Aquí podeu veure la llista completa:

El món gastronòmic recomana llibres

Pel que fa al món gastronòmic, Carme Ruscalleda cita Confeti (Proa), de Jordi Puntí i Vida de TeresinaXef (Rosa dels Vents), de Jordi Milan i Pol Vinyes; Maria Nicolau, Agafar les regnes (La Segona Perifèria) de Kathryn Scanlan. Els germans Roca també fan arribar la seva tria a l'ACN per Sant Jordi. Així, Joan Roca, xef del Celler de Can Roca, opta per Les millors receptes de Carles Gaig (Columna Edicions), de Carles Gaig, i Josep Roca, sommelier del Celler de Can Roca, Cuinar el Mediterrani (Columna Edicions), de Joan Roca i Salvador Brugués.