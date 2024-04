Escàndol sexual a Austràlia, a les portes dels Jocs Olímpics de París. Jamie Pittman, entrenador en cap de l'equip de boxa del país des del 2021, ha reconegut haver agredit sexualment diverses lluitadores del seu equip després de ser acusat de fins a onze infraccions del codi de conducta de l'Institut de Combat d'Austràlia. A més, el Tribunal Nacional d'Esports d'Austràlia investigava els fets des de feia mesos i aquest mateix dimecres, mitjans locals han publicat la declaració de Pittman.

Afirma sentir-se "avergonyit" i per això mateix "no impugnaria cap de les conclusions" que acabés determinant el tribunal. A més, ha dimitit del seu càrrec. Tot i això, ha provocat polseguera a Austràlia en afirmar que "alguns comentaris que va fer van ser inapropiats". Les lluitadores afectades i els casos en concret no han sortit a la llum, però el mateix Pittman ha afirmat que "no volia provocar més estrès ni ansietat" a les boxejadores que preparaven els pròxims JJOO.

El tribunal australià encarregat de les qüestions sobre l'esport al país va recomanar la suspensió del ja exentrenador de boxa durant sis mesos, a partir del novembre de 2023. Pittman també haurà d'emetre una disculpa per escrit a cadascuna de les seves víctimes "i buscar ajudar en una associació" encarregada de gestionar culpables de delictes d'agressió sexual. Per part dels magistrats, van trobar evidències d'agressions sexuals entre juliol i octubre del 2023.