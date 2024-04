França es prepara per combatre les alertes terroristes de cara als Jocs Olímpics de París

França acollirà aquest estiu un dels esdeveniments esportius més importants del planeta: els Jocs Olímpics. París serà la capital de totes les disciplines olímpiques durant un mes i serà la llar de milers d'atletes i esportistes que lluitaran per una medalla. Ara bé, enmig d'aquesta efervescència esportiva, el govern que lidera Emmanuel Macron posarà totes les seves energies en preservar la seguretat dels participants i del públic. El país gal, que manté una alerta terrorista d'alt nivell i que va elevar després de l'atac a Moscou, ja es mobilitza en conseqüència.

El president de França, Emmanuel Macron, ha confessat aquest dilluns que les autoritats del país ja treballen en plans alternatius per a la inauguració dels Jocs Olímpics de París. Això què significa? Les forces de seguretat, d'emergències i les armades preparen diversos escenaris o situacions en el cas d'un elevat risc d'atac terrorista. Una de les mesures seria mobilitzar el lloc per on desfilaran les delegacions dels països que participaran en els JJOO, que es durà, en principi, a la zona del Sena.

Macron parla públicament

Per primera vegada, l'organització preveu traslladar fora d'un estadi aquesta simbòlica cerimònia per fer-la en ple centre de la ciutat, amb una desfilada fluvial el 26 de juliol que marcarà el tret de l'esdeveniment. No obstant això, França està en màxima alerta antiterrorista des del març

"Hi ha plans B i plans C", ha afirmat Macron, en una entrevista a les televisions franceses BFM TV i RMC, en què ha plantejat una cerimònia limitada en una de les places situades al costat de la torre Eiffel. El líder francès ha proposat, fins i tot, tornar a un format tradicional i organitzar tots els actes a l'Estadi de França.

No obstant això, el mandatari ha subratllat que "val la pena l'esforç" de fer tots els preparatius perquè es puguin dur a terme en un lloc tan emblemàtic per a la ciutat com ho és el Sena. Per això mateix, les autoritats treballen perquè tots els actes dels Jocs Olímpics siguin segurs.