Espectacular gol de xilena de Joao Felix per encaminar el Barça a la tornada de la Champions

El Barça guanya amb solvència a Cadis (0-1) per sumar tres punts més en la lluita per la Lliga i mantenir les bones sensacions per encaminar la tornada dels quarts de final de la Champions League contra el Paris Saint Germain. En un matx que han resolt quan passaven cinc minuts de la mitja hora de la primera part, Joao Felix ha fet un golàs per obrir la llauna. Una xilena del portuguès que ha sorprès el porter gadità.

JOAO FELIX GIVES BARCELONA THE LEAD WITH AN INSANE BICYCLE KICK FROM A CORNER! 😱pic.twitter.com/7xBhHQuA2R — Stop That Messi (@stopthatmessiii) April 13, 2024

No es veia una xilena per part d'un jugador del Barça des del 2019, quan va engaltar-la Luís Suárez. Els de Xavi Hernández han mantingut la superioritat contra el Cadis durant els dos temps. Per mantenir sensacions, l'entrenador blaugrana ha fet entrar jugadors titulars com Lamine Yamal per assegurar-se la victòria. Joao Felix ha tingut oportunitat per fer el segon, enviant una pilota al pal al minut 70 de partit.

Ara la prioritat del Barça és centrar-se a la tornada dels quarts de Champions, que es disputarà el pròxim dimarts a Montjuïc. Els blaugranes van sortir victoriosos del Parc dels Prínceps amb un 2 a 3, gràcies a una immensa actuació de Raphinha.