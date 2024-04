El Barça i Spotify estrenen la samarreta exclusiva de Karol G per al Clàssic

Ja és aquí la nova edició exclusiva de la samarreta del Barça per un partit especial. Spotify incrustarà el logotip de la cantant Karol G a la primera equipació blaugrana que saltarà a la gespa del Santiago Bernabéu en el Clàssic del pròxim 21 d'abril. Segons explica la mateixa companyia d'streaming, la colombiana serà homenatjada després de consolidar-se com l'artista femenina llatina més escoltada del planeta per quart any consecutiu. Les seves xifres a Spotify són pràcticament de rècord i no paren de créixer.

"La Bichota" no només lluirà a la samarreta principal de l'equip masculí. El Barça Femení també durà el logotip de la cantant colombiana en el partit que es disputarà aquest dissabte 13 d'abril a l'Estadi Johan Cruyff, contra el Villareal. Tots els fans ja poden adquirir la samarreta exclusiva i el marxandatge especial creat en col·laboració amb el club blaugrana a la botiga oficial del Barça des d'aquest divendres. També existirà una samarreta encara més exclusiva: vint-i-dues samarretes signades pels 11 jugadors titulars dels equips masculins i femenins.

Spotify, el FC Barcelona i Karol G també llancen una col·lecció de productes de marxandatge d'edició limitada que inclou samarretes, dessuadores, bufandes, gorres i ampolles d'aigua. A més, com en altres homenatges exclusius d'aquestes característiques, el Barça també estrenarà una renovada playlistde música amb cançons "per motivar els jugadors i els fans".

Karol G se suma a la llista de cantants de talla mundial que han aparegut a la samarreta del Barça: tot comença el 2022 amb Drake i el segueixen Rosalía i els Rolling Stones. Totes elles van ser un èxit absolut d'imatge i d'audiència.