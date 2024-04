L'incendiari comentari en directe a Movistar contra Lamine Yamal: el Barça i el PSG, enfurismats

Un comentari desafortunat, una declaració racista, una broma sense cap mena d'intenció. Polèmiques declaracions del Mono Burgos en plena retransmissió de Movistar Plus durant la prèvia del PSG - Futbol Club Barcelona. En el moment que apareixia Lamine Yamal davant de càmera, fent uns tocs amb la pilota, l'exporter de l'Atlètic de Madrid deia: "Compte que com no li vagi bé [en el futbol] acabarà en un semàfor".

ÚLTIMA HORA❗- El @FCBarcelona_es i el @PSG_espanol castiguen a @MovistarFutbol sense declaracions després de que el canal insultés a Lamine Yamal.



Mono Burgos ha dit que Yamal acabaria demanant en un semàfor mentre la resta li reien les gràcies.#Barcelona | #PSGBARCA |… pic.twitter.com/pMgzxfbPrE — Kit Media Internacional (@kitmediaoficial) April 10, 2024

Aquestes paraules van enfurismar el Barça i també el club francès, que van decidir que no farien declaracions a la cadena privada espanyola una vegada finalitzés el partit, amb una clara victòria blaugrana. Rodrigo Sierra, una de les veus del futbol a Movistar, va ser l'encarregat de comunicar aquesta decisió. "Entenc que molts espectadors esperaven que tinguéssim alguna conversa o entrevista amb el Barça. Però la UEFA, PSG i Barça ens han notificat que no ens atendrien perquè estaven tremendament enfadats amb un comentari que s'ha abocat al nostre plató durant la prèvia. Per tant, no ens farien cap entrevista, no hem estat afortunats. Vaig demanar disculpes des d'aquí. Ho hem de fer també des del plató", ha dit.

El mateix Mono Burgos, un cop esclatada la polèmica, ha volgut justificar-se i disculpar-se per les seves declaracions, especialment "per a aquells que s'hagin sentit ofesos". "Ha estat un comentari sense intenció de ferir a ningú", ha dit. En tot cas, el Barça i també el PSG van deixar clara la seva postura davant de comentaris d'aquesta categoria.