Pep Guardiola inicia una onada de crítiques contra el nou Santiago Bernabéu: «Quan jo hi jugava...»

L'enfrontament entre el Manchester City i el Reial Madrid al Santiago Bernabéu va ser una batalla digna d'una eliminatòria de Champions League. Gols per no oblidar mai, xocs d'estrelles, un estadi ple a vessar, càntics, polèmiques, grans jugades, faltes... L'anada dels quarts de final va ser un veritable espectacle a la gespa del flamant estadi blanc i un bon escenari per a la partida d'escacs entre Carlo Ancelotti i Pep Guardiola. Ara bé, després de l'empat 3 a 3, el de Santpedor va ser protagonista. I no pas per la tàctica.

En declaracions posteriors a la zona mixta, Guardiola va descarregar la seva ironia contra la gespa del nou Santiago Bernabéu. "Que no s'ho prenguin malament, és una obra impressionant. Quan jo jugava, la gespa del Bernabéu era una moqueta, una catifa, però bé, suposo que ho arreglaran", va afegir davant el micròfon. Tot i això, va deixar molt clar que l'estadi era impressionant.

Atención a la respuesta de Pep Guardiola sobre el techo del Santiago Bernabéu:



Poc temps després de disputar-se el partit, segons informen diversos mitjans esportius com l'Sport i el Marca, operaris del Reial Madrid van treballar per cuidar la gespa del terreny de joc. Feia poca estona que l'entrenador del Manchester City havia criticat el seu estat.