El viatge com a motor literari: el MOT 2026 convida a explorar mons, memòries i identitats

Aquest mes de març, la literatura torna a ocupar un lloc central a les comarques gironines amb la celebració de la dotzena edició del Festival MOT, una cita ja consolidada que combina creació, diàleg i pensament al voltant d’un eix temàtic compartit. Enguany, el festival posa el focus en el viatge, entès no només com un desplaçament físic, sinó com una experiència transformadora que travessa la memòria, la imaginació i la identitat.
Amb el lema “Me’n vaig. El viatge en la literatura”, el MOT 2026 se celebrarà del 16 al 21 de març a Olot i del 23 al 28 de març a Girona, mantenint el seu format habitual en dues seus que converteixen el territori en epicentre cultural durant gairebé dues setmanes.
Comissariat per la periodista cultural Eva Vàzquez, el festival proposa una mirada àmplia i plural sobre el concepte de viatge. “És probablement una de les paraules més polièdriques que fem servir”, explica. I és precisament aquesta riquesa de significats la que ha marcat una programació que abraça des del viatge interior fins al desarrelament, passant per la migració, la memòria o la construcció d’universos ficticis.
Una trentena de veus per recórrer el món
El MOT reunirà una trentena d’autors i autores, tant internacionals com del panorama literari català i estatal, que han convertit el viatge en matèria narrativa. Noms com Maria Stepànova, Jean Echenoz, Julio Llamazares o Gian Marco Griffi compartiran espai amb veus destacades com Núria Perpinyà, Irene Pujadas, Bibiana Candia, José Ovejero, Joan Benesiu o Cristina Garcia Molina, entre molts altres.
Aquest equilibri entre figures consolidades i autors de proximitat és un dels trets distintius del festival, que aposta per una programació d’alta qualitat i per generar converses que vagin més enllà de la promoció de novetats editorials, guiant-se principalment per l'eix temàtic.
Converses, espais i experiències
El cor del festival són les converses literàries, que tindran lloc en espais emblemàtics com la Sala El Torín i la Plaça del Mig a Olot, i la Biblioteca Carles Rahola i la Plaça dels Mercaders a Girona. Aquestes trobades permetran explorar el viatge des de múltiples gèneres, incloent-hi la poesia, la novel·la, la crònica, l’assaig o l’autoficció.
Entre les cites destacades hi ha “La memòria, el país estranger”, amb Maria Stepànova, o la cloenda a Girona amb Jean Echenoz. També hi haurà espai per a propostes més disteses com el VerMOT i altres activitats vinculades a la lectura.
El MOT s’ha consolidat com un dels festivals literaris de referència, capaç d’atreure autors de prestigi internacional i alhora connectar amb el públic local. Per consultar la programació completa i els detalls de cada sessió, es pot visitar la pàgina web oficial del Festival MOT.