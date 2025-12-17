Remind Hair arriba a Girona amb els diagnòstics i tractaments capil·lars més avançats

La preocupació per la caiguda i la salut del cabell és una realitat que afecta milers de persones i té un impacte directe tant en l’aspecte físic com en el benestar emocional. Davant d’aquesta problemàtica, conèixer un equip mèdic especialitzat on rebre atenció personalitzada i tractaments avançats és fonamental.
A Girona, la clínica capil·lar Remind Hair -una xarxa de clíniques dermatològiques a Barcelona, Girona, Terrassa, Madrid i Londres, amb més de 30 anys d’experiència- s’ha consolidat com una de les opcions de referència per a totes aquelles persones que busquen solucions professionals i eficaces contra la caiguda del cabell.
Remind Hair investiga, desenvolupa i aplica tractaments dirigits a persones amb alopècia, involucrant els pacients en tot el procés. El seu objectiu és clar: diagnosticar amb precisió i oferir tractaments capaços de corregir o frenar la pèrdua capil·lar segons les necessitats individuals. Per aconseguir-ho, els especialistes treballen amb processos i protocols exhaustius que van des de l’anàlisi del cuir cabellut fins a proves específiques que permeten entendre l’origen real del problema. Gràcies a aquesta metodologia, es poden dissenyar plans de tractament individuals i personalitzats, amb una comunicació i un seguiment continuat.
Especialistes i tractaments avançats en tricologia
Un dels elements diferencials de Remind Hair Girona és el seu enfocament tricològic. La tricologia és la disciplina mèdica que estudia les alteracions i malalties del cabell i del cuir cabellut, i requereix professionals altament formats. Si busques un tricòleg a Girona, Remind Hair compta amb un equip de Tricòlegs Experts amb una àmplia experiència en la gestió de diverses patologies capil·lars.
Tractaments avançats i variats
Remind Hair aplica tècniques i tecnologies punta, com ara:
- Plasma ric en factors de creixement per estimular els fol·licles capil·lars.
- Mesoteràpia o microinjeccions amb minoxidil, així com amb antiinflamatoris i antiandrógens, per frenar la caiguda i promoure el creixement.
- Exosomes i làser de baixa potència, que ajuden a regenerar el teixit i estimular la salut capil·lar.
- Trasplantament capil·lar i Nanofat, opcions més avançades per casos de pèrdua significativa de cabell.
El seu mètode de treball és col·laboratiu i consultiu, seguint un procés que inclou: coneixement del cas del pacient, recollida d'informació, examen físic, diagnòstic, presa de decisions, pla de tractament -a clínica, farmacològic (amb receptes corresponents) o tòpic, canvi d'hàbits o altres recomanacions- i informe final.
Experiència i reputació
Amb més de tres dècades de trajectòria i milers de pacients atesos, la clínica destaca per la seva combinació d’experiència clínica, innovació tecnològica i una atenció centrada en l’acompanyament humà. El resultat és un entorn mèdic on els pacients se senten escoltats i guiats en tot moment.