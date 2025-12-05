La Costa Brava consolida la seva posició com un dels mercats immobiliaris més dinàmics d’Espanya, amb preus a l’alça i una demanda liderada per compradors estrangers. A la província de Girona, el preu mitjà per metre quadrat arriba als 2.287 euros, situant-se com l’onzena zona més cara del país el 2025, segons dades del Col·legi de Registradors. Zones prèmium com Begur i s'Agaró lideren amb valors entre 4.000 i 10.000 €/m² a primera línia de mar, mentre que Palafrugell ofereix oportunitats més accessibles al voltant dels 2.200 €/m². Porcel Advocats, amb despatx a Palafrugell però amb atenció virtual disponible internacionalment, es posiciona com els advocats immobiliaris de referència a Girona per tractar aquestes transaccions complexes, oferint assessorament integral en dret immobiliari en diversos idiomes.
El despatx destaca per la seva experiència en operacions d’alt valor, com la compravenda de viles amb vistes al mar a Begur o masies al triangle d’or de l’Empordà, on les propietats reformades oscil·len entre 800.000 i 2,5 milions d’euros. “Els nostres clients valoren un servei personalitzat que cobreix des de la revisió de contractes fins a la gestió urbanística, especialment en un mercat on l’escassetat d’oferta impulsa la revalorització constant”, explica l’equip de Porcel Advocats, centrat en Palafrugell, Costa Brava i Girona. Per als inversors internacionals, que representen la majoria en propietats costaneres, el despatx facilita tràmits com la declaració d’obra nova, la immatriculació de finques, la gestió i tràmits successoris, contractes d’obra, entre altres, i la resolució de litigis transfronterers, adaptant-se a perfils de tota mena i edat que busquen segones residències o canvis de vida permanents, sigui per ús propi o com a inversió.
En un context d’interès creixent per part de compradors nord-americans i europeus, Porcel Advocats destaca la importància de comptar amb advocats immobiliaris locals familiaritzats amb la normativa catalana. Àrees com Calella de Palafrugell, amb apartaments que superen de mitjana els 400.000 euros, o Calonge i Lloret de Mar, requereixen experts en clàusules de protecció al comprador, hipoteques i herències. El despatx també assessora en oportunitats d’inversió a l’interior, com cases de poble amb terreny, que mantenen una demanda sòlida malgrat la volatilitat costanera. “A la Costa Brava, cada transacció és única per la seva geografia i atractiu vacacional; el nostre coneixement profund minimitza riscos i maximitza el valor”, assenyalen des de Porcel Advocats.
Els compradors nacionals, cada vegada més presents, opten per segones residències en zones més emergents com Tossa de Mar o Blanes (al voltant de 240.000 euros per 80 m²) o per mudances definitives a l’Empordà per la seva qualitat de vida. Porcel Advocats ofereix solucions àmplies, sempre amb un enfocament en la confidencialitat i l’eficiència. El despatx subratlla l’auge d’inversors que transformen propietats en retreats o espais creatius, requerint assessorament en plans urbanístics i fiscalitat.
