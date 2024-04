La reforma del passeig de Palamós tindrà una plaça oberta al mar

La reforma del passeig dePalamós (Baix Empordà) començarà aquestatardor, costarà 8 milions i permetrà guanyar una nova plaça oberta al mar. Les obres es faran en dues fases —que s'encavalcaran— i abasten més de mig quilòmetre; en concret, el tram comprès entre els carrers d'Aragó i de Carmel. El nou passeig mantindrà l'estètica de l'actual, però potenciarà la zona de vianants, inclourà un carril bici i millorarà la connexió amb els carrers que hi desemboquen. A més, part del mur que dona a la platja Gran s'enderrocarà i s'hi instal·laran passeres de fusta per accedir a la sorra. L'alcalde, Lluís Puig, subratlla que el projecte —que ahir va rebre l'aval del ple— encara ara els tràmits perquè sigui realitat el segon trimestre del 2026.

Amb l'aprovació inicial del projecte per ple, l'Ajuntament de Palamós dona el tret de sortida a la reforma del passeig del Mar. "És una obra llargament reivindicada, que ha suposat dos anys de treball intens i on s'han tingut en compte les aportacions dels veïns", recorda Lluís Puig, en referència al procés de participació ciutadana que es va dur a terme.

La reforma abasta tot el tram central del passeig, el que hi ha comprès entre els carrers d'Aragó i de Carmel, que s'estén al llarg de mig quilòmetre de la façana marítima del municipi. Venint des de Calonge, el tram entre els carrers del Mar i d'Aragó ja es va arranjar entre els anys 2014 i 2018; i a partir del carrer de Carmel, tota la banda que dona al port es deixa per a més endavant —de moment, no té data— perquè aquest sector pot condicionar pel futur Pla Director del port.

L'alcalde de Palamós ha explicat que la reforma del passeig s'ha subdividit en dues fases. La primera, que costa 6,6 MEUR, és la que començarà aquesta tardor. Engloba tota la part de passeig compresa entre els edificis i el mur que el separa de la platja. La segona fase és la que es refereix específicament a les actuacions que es faran per accedir a la sorra (on s'instal·laran passeres de fusta i zones amb vegetació per fer de refugi climàtic).

Puig ha explicat que l'objectiu de l'Ajuntament és encavalcar les dues fases, amb l'objectiu que tota l'obra estigui enllestida el segon trimestre del 2026. També, tenint en compte que la reforma ha rebut una subvenció de 3 milions procedents dels fons Next Generation (i que, per tant, cal complir amb els terminis que fixa Europa).

Pel que fa als serveis, l'alcalde de Palamós ha subratllat que es renovarà tot l'enllumenat i que, sobretot, es farà incís en el tractament de les aigües plujanes. En comptes d'abocar-les totes a la xarxa de clavegueram, com passa ara, les aigües es recolliran en dipòsits. Des d'aquí, aquelles netes es reutilitzaran per al reg o s'abocaran a la platja; i les brutes, es redirigiran cap al clavegueram. "I de retruc, això també ens ajudarà a resoldre problemes d'inundabilitat a la zona centre", ha precisat Puig.

Una plaça oberta al mar

Entre els elements singulars del projecte de reforma en destaca una nova plaça oberta al mar. Es trobarà a l'àmbit dels carrers Aragó i Provença, i com ha avançat l'alcalde, serà un espai "que potenciarà l'espai d'estada per a la ciutadania, una zona diàfana on es podran dur a terme diferents activitats lúdiques i que també connectarà els edificis amb la platja".

En paral·lel, per integrar el passeig amb la platja Gran, part del mur actual s'enderrocarà —mantenint-ne, això sí, les arcades característiques—. En alguns trams s'hi farà una escalinata que servirà també com a zona de repòs, i en d'altres el passeig desembocarà cap a la sorra a través de passeres de fusta.

L'alcalde de Palamós ha explicat que l'actuació a tot l'àmbit de la platja —que costarà aproximadament uns 1,4 MEUR- és el que es deixa per a una segona fase, perquè cal acordar-ho amb Costes. Aquí també s'hi troba l'actual aparcament de sauló, amb capacitat per a 220 places, que desapareixerà a partir de la tardor. Aquest estiu del 2024 serà, doncs, l'últim en què podrà aparcar.

Durant la presentació del projecte, els tinents d'alcaldia Raquel Gallego (PSC), Raimon Trujillo (JxCat) i Maria Puig (ERC) han destacat que la reforma del passeig suposa "un pas endavant" per a "l'espai més emblemàtic" de Palamós. A més, també han avançat que la intenció és acabar fent una rehabilitació "integral" —en referència a la part del port— i que, a més dels 3 MEUR procedents dels Next Generation, la intenció és buscar noves ajudes i subvencions per a les obres.