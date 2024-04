Arriba la fira Lliga't a la terra i el mercat del planter de Santa Eulàlia

El dissabte 20 d’abril se celebra 14a edició de la Fira Lliga’t a la terra i el Mercat del planter a Santa Eulàlia de Ronçana, al Centre Cívic La Fàbrica, organitzada pel Consell Comarcal, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i amb el suport de Diputació de Barcelona i Xarxa de Productes de la Terra.



La fira es podrà visitar al llarg de tot el dia, de 9 a 19:00, i comptarà amb parades de productes de proximitat amb gran diversitat de productes com melmelades, embotits, formatges, llegums, fruits secs, cervesa artesanal, conserves o pa, entre d’altres. També hi haurà diversos tallers i el tradicional mercat de planter, on es podran comprar diferents varietats de tomàquet i recollir la comanda que s'ha fet en línia. El Mercat de Planter estarà disponible fins a les 14 de la tarda.

A les 10:30, tindrà lloc el taller Plantes perennes comestibles per resistir la sequera a càrrec de Phoenicurus. Mig hora més tard, es podrà fer una visita a l’Hort de l’Espelt al Molí d’en Vendrell. Li seguirà el taller a càrrec de Llavors Orientals i la presentació del llibre De l'hort al plat a càrrec de Pep Salsetes. Enguany, tornarà a celebrar-se el dinar popular, elaborat per Can Candelich a les 14:00.



A les 16:00, s'hi podrà assistir al taller familiar De l'hort al balcó on els infants podran decorar un test compostable on hi plantaran un petit encima i podran endur-se'l a casa a càrrec de Fundesplai. Tot seguit, hi haurà el berenar i l'espectacle de màgia a càrrec d'en Mag Toni. La Cloenda de la Fira serà a les 18:15 amb la participació d'entitats del municipi.

D’altra banda, es podrà recollir la comanda de planter de varietats locals de tomaqueres al Centre Cívic La Fàbrica fins que acabi la Fira. A la fira hi col·laboren Turisme Vallès, El Molí d'en Vendrell, la Mancomunitat de la Vall del Tenes i Llavors Orientals.