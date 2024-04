El dilluns 22 d'abril els promotors del sector de Ca la Piua comencen les obres per construir pas inferior de la Ronda Nord, al punt ubicat entre l'empresa Mafesa i l'escola Els Quatre Vents. Les obres, que efectua l'empresa que urbanitza el sector, tindran afectacions al trànsit i una durada aproximada de dos mesos.

Ja fa setmanes que l'empresa constructora realitza els treballs preparatoris a ambdós costats de la Ronda Nord previs a la inserció del calaix que permetrà crear un pas inferior sota aquesta via. I ara, s'inicia aquesta actuació que tindrà una durada aproximada de dos mesos, segons l'empresa constructora, i que es realitzarà en dues fases: primer al costat nord, a tocar de l'empresa Mafesa, i després al costat sud de la via, a tocar de l'escola Els Quatre Vents i la masia de Ca la Piua.

Mentre es realitzin les obres d'inserció del calaix, el trànsit es veurà desviat cap als carrils on no s'hi estigui actuant. Així, mentre es treballi al costat nord, els vehicles hauran de circular pels dos carrils sud, quedant disponible un únic carril en direcció a Les Franqueses del Vallès i un únic carril en direcció a Santa Eulàlia de Ronçana. I mentre es treballi al costat sud de la ronda, la circulació es desviarà de la mateixa manera cap als dos carrils nord.

Cal destacar que els treballs estan inclosos en el projecte d'urbanització del sector de Ca la Piua realitzat pels propietaris, els encarregats d'executar les obres. Així, el cost d'urbanització d'aquest sector, inclosa la construcció del pas inferior, va a càrrec dels promotors de l'espai i, per tant, no suposa cap despesa per les arques municipals.

Un pas inferior necessari per Canovelles

L'actuació pretén donar resposta al possible augment de vianants que es donaria un cop es desenvolupi el sector. En aquest sentit, cal tenir en compte que, actualment, en aquest espai s'està construint un establiment comercial d'uns 3.500 m² i s'estan efectuant les obres d'urbanització per a la posterior construcció de prop d'un centenar d'habitatges.

D'altra banda, el pas sota la Ronda Nord millorarà la permeabilitat interna del municipi, connectant d'una manera segura la zona d'habitatges i comerços amb el nucli antic de Canovelles i els centres educatius Jacint Verdaguer i Domus d'Olivet.

La urbanització del sector

El projecte d'urbanització preveu la construcció d'un carrer nou en forma d'U, amb entrada i sortida des del carrer de Santa Madrona i que envoltarà la futura construcció d'habitatges.

La masia de Ca la Piua passarà a ser un equipament municipal on es preveu que s'ubiqui el Centre d'Interpretació de la història de Canovelles. I, al seu voltant, es farà una àrea verda i un camí de pas que permeti als vianants anar des del carrer de Santa Madrona fins al pas soterrat que els permetrà creuar la ronda. El projecte també contempla la urbanització de l'accés nord a aquest pas inferior de la Ronda, amb la construcció d'una rampa i una escala.