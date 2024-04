Els Mossos d'Esquadra detenen un home que robava a pisos de Mollet

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mollet del Vallès van detenir, l'11 d'abril, un home de 34 anys per presumptament haver comès un robatori en un pis d'aquesta localitat el dia anterior. Els fets van passar durant el matí del dia 10 d'abril, quan al domicili situat al carrer de Tarragona no hi havia ningú. El presumpte lladre va forçar el pany de la porta i va sostreure una guardiola amb uns 700 euros i dos anells.

Un cop denunciats els fets, agents del Grup de Delinqüència Urbana de la Comissaria de Mollet del Vallès, van poder identificar i detenir l'autor en un domicili proper al lloc dels fets, la nit de l'11 d'abril. A la persona detinguda li constava una ordre de detenció per dos robatoris més, comesos a Sabadell, el passat mes de gener. En els dos casos, el presumpte lladre va fer servir el mateix mètode de forçament del pany. En un d'aquests dos robatoris va aconseguir sostreure objectes per un valor superior als 2.000 euros.

El detingut, al qual li consten mitja dotzena d'antecedents per robatori, va passar a disposició judicial el passat 12 d'abril.