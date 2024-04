Catalunya lidera una coalició de governs contra la contaminació per plàstics

Catalunya lidera una coalició de governs per lluitar contra la contaminació per plàstic. La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, va presentar aquest dilluns a Ottawa (Canadà) una aliança internacional d'administracions locals i regionals per incidir en el tractat que ha de regular aquesta qüestió. Ho va fer des del Shaw Centre de la capital canadenca, en el marc del viatge institucional que duu a terme al país nord-americà. La coalició, anomenada Local and Regional Governments Coalition to End Plastic Pollution, ha estat impulsada pel Govern, el govern del Quebec i la xarxa Governs Locals per la Sostenibilitat (ICLEI). Pretén unificar la veu de les administracions locals en les negociacions del tractat i enfortir el seu rol al sistema multilateral.

Al costat del ministre de Medi Ambient del Quebec, Benoit Charette, Serret va destacar la importància dels governs més propers a la ciutadania per "impulsar polítiques i accions que assegurin una reducció real de la contaminació per plàstics".

El Departament d'Acció Exterior i Unió Europea destaca que és la primera vegada que Catalunya participa en les negociacions d'un tractat internacional, i que la presentació de la coalició és el resultat del compromís continuat del Govern des de l'inici d'aquestes negociacions, l'octubre del 2022.

La coalició té fins ara el suport de 40 governs del continent americà i europeu; de diverses xarxes de ciutats i regions influents, com l’organització mundial Ciutats i Governs Locals Units (CGLU); d'agències de les Nacions Unides com el Programa per al Medi Ambient (PNUMA) i el Programa per als Assentaments Humans (ONU-Hàbitat), i del Fons Mundial en favor de la Natura (WWF).

L'acte de presentació de la coalició ha format part de l'agenda del Partnerships Day, una jornada organitzada pel govern del Canadà i el WWF, amb benvinguda del primer ministre canadenc, Justin Trudeau, al Shaw Centre d'Ottawa, el mateix recinte que, del 23 al 29 d'abril, acollirà la quarta sessió negociadora (INC-4) del tractat.

Catalunya és la tercera regió del món que va signar The New Plastics Global Economy Commitment el 2019, considerat un dels antecedents de l'actual tractat. Després, el Govern ha participat en el tractat mitjançant aportacions al text i trobades amb delegats d'altres països i amb els actors clau de les negociacions. Ha estat present a les sessions negociadores de París, Nairobi i, ara, Ottawa.

El tractat contra la contaminació per plàstics

En la cinquena Assemblea de les Nacions Unides per al Medi Ambient del març de 2022, els estats membres van prendre la decisió històrica d'establir un comitè intergovernamental de negociació (INC) per desenvolupar i acordar, abans d'acabar el 2024, un tractat internacional legalment vinculant sobre la contaminació per plàstics. El tractat inclou la contaminació al medi marí i aborda el cicle de vida complet dels plàstics, des de la seva producció fins que esdevé un residu.

Des d'aleshores, l'INC s'ha anat reunint en diverses sessions negociadores: a Punta del Este, París, Nairobi i, ara, a Ottawa. La cinquena reunió (INC-5) tindrà lloc a Busan el proper novembre.