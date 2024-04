L'obertura de piscines, en l'aire: els ajuntaments desautoritzen el Govern

La possibilitat -o no- d'obrir les piscines aquest estiu marcat per la sequera és una de les preocupacions de la ciutadania, també dels ajuntaments i del Govern. Precisament, l'executiu català ha aprovat un decret llei per modificar diversos aspectes del pla de sequera on es flexibilitza l'obertura de piscines, tant públiques com privades. D'acord amb el document, el Govern delega la responsabilitat als ajuntaments perquè aquests dictaminin quines piscines estan considerades refugis climàtics, condició indispensable per poder obrir.

No obstant això, les entitats municipalistes neguen haver participat en aquest decret que fa responsable, en última instància, al món local. En un comunicat aquest dissabte, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) asseguren que el document sobre el qual van treballar era un text "tècnic centrat en les sancions que la Generalitat aplica als municipis".

Demanen claredat al conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort i matisen que "la regulació de les piscines privadescom a refugi climàtic no és una regulació que hàgim proposat sinó que el nostre treball ha estat dirigit a què les piscines públiques".

Es tracta d'un decret que per fer-se efectiu cal que estigui convalidat a la Diputació Permanent del Parlament, però aquest no té el suport garantit. Per aquest motiu, demanen al Govern que "centrifugui les responsabilitats als ens locals". També consideren indispensable que en aquells municipis que no tinguin piscines públiques es trobi solucions viables per evitar les altes temperatures previstes pels mesos de més calor.