El Govern ha aprovat un decret llei per modificar diversos aspectes del pla de sequera. Entre altres, s'ha acordat flexibilitzar l'obertura de piscines, tant públiques com privades. Això sí, per tal que ho puguin fer serà necessari que els ajuntaments les considerin refugis climàtics. Quines piscines podran obrir aquest estiu? A continuació, preguntes amb resposta.

Podran obrir totes les piscines públiques?

No, només aquelles que els municipis considerin que són refugis climàtics i ho incloguin en el pla municipal d'emergència per sequera. Ara bé, tot apunta que la pràctica totalitat de les instal·lacions públiques quedaran incloses en aquest llistat.

I les privades col·lectives en quins casos podran obrir?

Tal com passa amb les municipals, les piscines privades d'ús col·lectiu -comunitats de veïns, clubs, càmpings o hotels- només podran obrir si els ajuntaments les consideren refugis climàtics. No només s'hauran d'incloure en aquest cens sinó que serà el mateix municipi el que haurà de dictar les condicions d'obertura: horaris, preu o presència de socorristes. La Generalitat no establirà normes i seran els ajuntaments els que hauran de decidir en cada cas, però amb un criteri general, que serveixi per amortir els efectes de les altes temperatures al conjunt de la ciutadania del municipi.

Això suposa que totes les piscines d'hotels podran obrir?

No, serà potestat de cada ajuntament i el Govern dona per fet que es prioritzaran les piscines d'aquells municipis on no n'hi hagi de públiques. Preguntat sobre les instal·lacions en hotels de luxe, la portaveu del Govern ha assegurat que "no entra en la idea inicial de refugi climàtic". En tot cas, serà l'ajuntament qui determini en cada cas aquests criteris.

I què passa amb les piscines privades?

Cap canvi. El pla de sequera prohibeix reomplir les piscines -obligatori per qüestions sanitàries en les instal·lacions col·lectives, però no utilitzar-les. Per tant, qui tingui piscina a casa la podrà fer servir sempre que no la reompli, tal com estava contemplat fins ara.

I amb les piscines de clubs esportius i instal·lacions terapèutiques?

Tampoc cap canvi. Podran continuar obrint -i reomplint-se- les piscines que formen part del cens d'instal·lacions esportives, sempre que estableixin mesures d'estalvi per compensar el consum d'aigua. També podran continuar funcionen amb normalitat les piscines terapèutiques.

I quina alternativa tindran les piscines que no siguin refugi climàtic?

Si una piscina col·lectiva no es considera refugi climàtic, en principi no podrà obrir a causa de la sequera. Això sí, hi ha una alternativa: l'ús d'aigua salada sigui directe del mar o dessalinitzada a partir d'instal·lacions privades, una de les novetats del decret llei. En aquest cas no hi haurà cap topall en el consum d'aigua.