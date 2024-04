Onada de violència a Cisjordània després de la mort d'un adolescent israelià de 14 anys

Situació de caos a Cisjordània, que afegeix llenya al foc de la situació al Pròxim Orient. La desaparició i la mort del jove israelià Benjamin Achimeir, de només 14 anys, ha provocat una onada de violència de colons israelians contra diverses poblacions cisjordanes. Almenys una persona ha mort i quaranta més han resultat ferides en aquest esclat violent, en paral·lel a l'actuació de les Forces de Defensa d'Israel (FDI). L'exèrcit ha anunciat una operació "per trobar i detenir els responsables" de la mort d'Achimeir, que atribueixen a "un atac terrorista".

L'adolescent, nascut a Jerusalem, va sortir a pasturar divendres al matí des d'una granja propera a la zona de Malaixei Ha'Shalom. A mitja tarda, els seus coneguts i familiars van denunciar la seva desaparició. En conseqüència, colons israelians van decidir "actuar". En un assalt a les zones de Cisjordània, van entrar a les ciutats d'Al-Mughayir i Abú Fal·là a la recerca del jove i van matar a trets un home i van ferir trenta persones. Van fer ús d'armes blanques i també de foc. L'esclat de violència ha continuat aquest dissabte, amb més incursions.

Netanyahu demana "calma" als colons

El cap del consell local d'Al-Mughayir, Amin abú Alia, va explicar a la cadena nord-americana CNN que entre 1.000 i 1.200 colons van envoltar les dues poblacions i que prop de 500 van entrar directament a la localitat de la qual és responsable. Els colons, segons denuncien les autoritats, van cremar uns quaranta habitatges i vehicles i, segons Abú Alia, van robar fins i tot diverses ovelles.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat una "àmplia persecució" per localitzar els "menyspreables assassins i a qualsevol que hi hagi col·laborat". "Anem a trobar els assassins i els seus col·laboradors igual que fem amb qualsevol que faci mal a ciutadans de l'Estat d'Israel", ha advertit en un missatge publicat i eliminat poc després, segons recull la premsa israeliana. "Les Forces de Defensa d'Israel, el Shin Bet i la Policia d'Israel al districte de Shii han llançat una intensa operació i activitats d'intel·ligència a tota la zona i a les localitats palestines", ha explicat.

Netanyahu també s'ha referit a les accions dels colons que ataquen zones palestines. "Insto tots els ciutadans d'Israel que permetin a les forces de seguretat fer la seva feina sense interferir perquè puguin ocupar-se com més aviat millor dels abominables assassins i els seus ajudants", ha sol·licitat. Per part seva, el líder de l'oposició israeliana i exprimer ministre del país, Yair Lapid, després de lamentar l'assasinat del jove, ha avisat que els violents disturbis que estan protagonitzant els colons representen "una perillosa violació de la llei i interfereixen amb les forces de seguretat que operen a la zona". Lapid, com ja ha fet altres vegades, ha responsabilitzat tant Netanyahu com el ministre de Seguretat Interior del país, l'ultradretà Itamar Ben Gvir, de facilitar les incursions dels colons i, abans de l'esclat de la guerra de Gaza, impulsar-ne una de nova fase d'opressió contra les comunitats cisjordanes.