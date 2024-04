Drons i helicòpters per evitar incendis als boscos

Arriben els mesos de més calor i qualsevol espurna o problema elèctric pot ser fatal per provocar un incendi forestal. Per això, la companyia energètica Endesa ha posat en marxa una campanya per vigilar la massa forestal catalana amb drons i helicòpters. La campanya d'estiu d'aquest 2024 s'ha presentat a Terrassa, a tocar del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i comptarà amb una inversió de 20 milions d'euros, 1,2 dels quals es destinaran als boscos vallesans.

Com es farà la vigilància? En les seves tasques, la companyia utilitza drons, helicòpters amb càmeres tèrmiques i eines d'escaneig làser per a crear visualitzacions en 3D que permeten comprovar l'estat de la xarxa des de l'aire. Aquestes tasques es complementen amb inspeccions a peu de línia, amb tales i esporgues selectives dels arbres i arbustos que creixen al voltant de les torres i el cablejat per minimitzar el risc d'incendi.

La companyia destaca l'esforç inversor, que es manté constant respecte les campanyes anteriors, en un context de manca de pluges continuades, fet que deixa el sòl forestal més sec que en campanyes anteriors. "Aquest any ens fa patir la zona forestal, que està més seca, és un any d'alt risc d'incendi, i la situació la tenim coordinada amb els Agents Rurals", ha destacat el cap de manteniment de línies d'alta tensió i subestacions de Catalunya d'Endesa, Francesc López.

Per aquest motiu, la campanya d'enguany se centra en la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, l'ús d’helicòpters per a fer termografies i vídeos en alta definició i inspeccions visuals amb la introducció de noves tecnologies, així com les revisions exhaustives de totes les instal·lacions de la xarxa. "Tenim un conveni amb els Agents Rurals de manera que l'explotació dels gairebé 100.000 quilòmetres de línia que tenim a Catalunya es canvia depenent de la situació en què ens trobem", ha afegit López.

La termografia consisteix en sobrevolar les línies elèctriques amb un helicòpter amb una càmera de raigs infrarojos, que detecta si hi ha o no algun punt calent en el cablejat. En cas de detectar alguna anomalia, s'activa el mecanisme per a arreglar-lo de forma ràpida. Aquest manteniment predictiu i preventiu de les instal·lacions permet evitar possibles incidències i futures avaries, i se suma a les inspeccions que també es fan a peu de línia. Les revisions termogràfiques no només es fan amb helicòpter, també es complementen amb inspeccions oculars a peu de línia.

Un dron d'Endesa sobrevolant cablejat elèctric | Endesa

La vigilància també es fa amb drons ja que permeten "apropar-nos més a la instal·lació que amb els treballs en alçada", apunta López, tot destacant que evita que el personal s'hagi d'enfilar a les torres, agilita el procés i redueix el risc per als treballadors.

Del total de 99.734 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té a Catalunya, el 53% són aèries, un total de 52.628 quilòmetres, i part d'elles passen per boscos o zones amb vegetació. En concret un 97,1% de les línies d’alta tensió que hi ha repartides pel territori són aèries, mentre que de mitjana tensió en són un 52,6% i de baixa tensió un 49,6%. Per zones, la inversió d'Endesa per aquest estiu a Catalunya és de 3,1 milions a Tarragona, 3,6 milions a Girona i fins a 4 milions a Lleida. A Osona la campanya comptarà amb 400.000 euros, 2,3 milions al Bages i 135.000 euros al Berguedà.