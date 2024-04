Els Bombers de la Generalitat donen per apagat l'incendi que aquest dimarts a la tarda ha cremat per complet un habitatge i la terrassa d'un altre a l'avinguda de Madrid a Lleida. Tot i l'espectacularitat de l'incendi no hi ha hagut cap ferit, ja que l'habitatge estava buit en el moment de l'incident. L'incendi s'ha pogut apagar sense més complicacions i sense haver afectat els altres pisos del bloc.

🚨🚨 ÚLTIMA HORA | Espectacular incendi en un edifici de l'Avinguda Madrid de Lleida. Ho expliquem a https://t.co/fmmXoGeRKZpic.twitter.com/JjdIuBkUNc — SEGRE (@SEGREcom) April 9, 2024

Els Bombers han revisat l'edifici de deu plantes i han comprovat que les tres persones confinades de la vuitena i novena planta es troben bé. Tot i això, del pis que ha cremat completament n'han evacuat un gos que, malgrat fer-li maniobres de reanimació, ha acabat morint. L'arquitecte municipal ja s'ha activat per revisar els dos habitatges danyats. D'altra banda, l'incendi també ha afectat un vehicle que hi havia estacionat a la zona que ha rebut l'impacte d'una estructura metàl·lica d'un tendal afectat per les flames.

Emergències ha rebut l'avís a les 16:30 d'un pis que s'estava cremant a l'Avinguda Madrid de Lleida. Al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions, així com la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i el SEM. Per altra banda, els cossos de la Guàrdia Urbana dirigeixen el trànsit des de la rotonda de l'Avinguda de l'Estudi General, fins a Plaça Espanya i l'Avinguda Madrid.

Els danys encara no estan quantificats, però es creu que hauria pogut danyar seriosament el pis.