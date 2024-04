​Denuncien la mare de la nena de dos anys i mig que va caure del cotxe en marxa per la finestra

La mare de la nena de dos anys i mig que va caure del cotxe en marxa a l'asfalt ha estat denunciada penalment per imprudència greu, i també per via administrativa per no fer ús del sistema de retenció infantil.



L'ensurt va tenir lloc a la carretera N-260, en terme municipal de Bellver de Cerdanya, al trencant per anar a Ordèn i Talltendre. En aquest punt, tal com es pot veure en un vídeo compartit pels Mossos d'Esquadra, el cotxe circula i, de sobte, una nena es precipita per la finestra del turisme i cau a l'asfalt amb el vehicle en marxa.

Tan important és portar el sistema de retenció infantil com utilitzar-lo. No fer-ho pot tenir conseqüències molt greus 👇👇 pic.twitter.com/HHLkTNDreS — Mossos (@mossos) April 5, 2024

La nena no ha patit cap lesió. "Tan important és portar el sistema de retenció infantil com utilitzar-lo. No fer-ho pot tenir conseqüències molt greus", adverteixen els Mossos en una publicació a X. En aquesta línia, cal recordar que els sistemes de retenció són obligatoris fins que els infants no arriben als 135 cm: poden ser portanadons, cadiretes i elevadors, en funció del pes, l'alçada i l'edat.