Detinguts per assaltar i atracar una anciana al seu domicili de Lleida

El passat vuit d'abril els Mossos d'Esquadra van detenir a dos presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència en un domicili i estafa bancària. L'incident va ocórrer el passat set de març en un pis del carrer Isona al barri de la Bordeta. Segons l'explicació que dona la denunciant, a primera hora del matí una dona va trucar al timbre del pis fent-se passar per una repartidora que portava un paquet. La veïna, de 80 anys, va obrir la porta a l'assaltant, una dona de 51 anys que, amb l'excusa de demanar-li la documentació, va aprofitar per col·locar-li un ganivet al coll.

A l'entrar dins del domicili van començar les amenaces exigint els diners. La víctima, sense més remei, va donar tots els diners i la llibreta bancària, així com també el codi de seguretat de les llibretes bancàries. Poc després l'assaltant va abandonar el domicili i a baix l'esperava el seu còmplice, un home de 47 anys. L'anciana va alertar al banc de la situació; tot i això, ja havien realitzat una primera extracció per un valor de 2.000 euros. Encara que havia donat de baixa la llibreta els assaltants havien aconseguit sostreure, en quatre extraccions més, un total de 8.000 euros, en caixers de Lleida, Juneda i Arbeca. Entre tots els diners robats feien un total de més de 10.000 euros.

La investigació va concloure que l'autora havia de conèixer el pis, perquè mentre tenia a la víctima amenaçada, es va dirigir directament a l'habitació on guardava els diners. Aquest fet, a més que l'any passat l'anciana ja sospitava que la seva antiga cuidadora li havia sostret diners, han sigut claus per identificar als dos presumptes culpables. Altrament, tot i anar molt tapada, l'aparença i la constitució era molt reconeixible per la víctima. .

El passat dilluns, prop de les 14:30 hores, van ser detinguts a les Borges Blanques. Després d'haver sigut detinguts, l'home, es va identificar com un reincident i tots dos van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de la guàrdia de Lleida.