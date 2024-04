Intent d'homicidi amb arma blanca al Casc Antic de Lleida

Aquest dilluns a la tarda un home de 28 anys va ser detingut per apunyalament al Barri Antic. Tot i haver aconseguit fugir, va ser arrestat per la Guàrdia Urbana poc després, com a presumpte autor d'un atemptat d'homicidi. El ferit va ser traslladat, després de rebre primers auxilis, a l'hospital Arnau de Vilanova per atendre les seves ferides.La causa de l'incident és una discussió entre els dos homes a causa del robatori d'un telèfon mòbil.

Els fets van ocórrer cap a les cinc de la tarda a la plaça de l'Ereta, després de discutir un d'ells va treure un ganivet i va atacar a l'altre ocasionant ferides al coll i una cama. Fins al lloc es van desplaçar diverses patrulles de la Guàrdia Urbana, que en arribar l'home ja havia fugit. Immediatament, es va iniciar una recerca per la zona per poc després arrestar al presumpte autor al carrer Saragossa.

Per altra banda, la víctima va ser atesa al moment pels sanitaris del SEM, seguidament va ser evacuat per una ambulància a l'hospital Arnau de Vilanova.