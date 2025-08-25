Vinyes, història i festa: Cinc pobles per viure la verema a Catalunya

Quan l’agost comença a acomiadar-se i les tardes s’escurcen, les vinyes del país canvien de color. El verd viu de l’estiu dona pas als tons daurats i porpres, i amb ells arriba un dels moments més esperats de l’any: la verema. És temps de collir, de tastar, de fer festa. Diuen que cada copa explica una història i, aquests dies, aquestes històries es viuen a peu de vinya.
Tot i ser el Bages un territori de vins d'alta qualitat, aquest mes et portem cinc propostes per recórrer altres racons de Catalunya. De pobles petits a viles amb tradició, totes comparteixen la mateixa essència: la passió pel raïm i la celebració del territori. Prepara’t per omplir la copa i els sentits.
1. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Del 29 d’agost al 2 de setembre, Vilafranca es vesteix de festa major, i amb ella arriben també les activitats vinícoles que omplen de vida la capital del vi. Gegants, castellers i música es combinen amb rutes per cellers i tastos guiats per descobrir el Penedès més autèntic. És el moment perfecte per conèixer el que s’amaga darrere cada copa de xarel·lo o macabeu, amb enòlegs i sommeliers que expliquen secrets que no trobes a cap etiqueta.
Les nits prenen un caire especial: els carrers s’omplen de gent, de música i d’aromes de most. Les places es converteixen en escenaris improvisats per brindar i ballar, i fins i tot els qui no són grans bevedors s’encomanen de l’alegria contagiosa que recorre la ciutat, en una autèntica festa enogastronòmica que celebra el vi, la gastronomia local i la cultura del Penedès.
I ja que ets per Vilafranca potser busques una nit plena d'emocions i cultura catalana. Des d'aquest Carretera i Manta us portem també fins a Sant Sadurní d'Anoia, que queda just al costat de la capital de la comarca. En aquest poble es celebra la peculiar festa de la fil·loxera, que commemora com Sant Sadurní va superar la plaga que va arrasar amb totes les vinyes dos segles enrere. Amb valls i música, la festa s'apodera de la nit catalana per viure una experiència única que ens transmet la història d'un poble que gira al voltant de la vinya.
2. Alella (Maresme)
Del 4 al 14 de setembre, i amb el gruix d’activitats entre els dies 5 i 7, Alella celebra la 51a edició de la festa de la verema que és pura essència mediterrània. Passejar pels carrers del poble aquests dies és com entrar en una festa de barri on el vi i el menjar són els protagonistes, amb paradetes, concerts i degustacions que omplen de vida cada racó.
Les activitats per conèixer el món del vi són variades: tastos guiats en cellers familiars, rutes per vinyes vora el mar, sopars a la fresca i fins i tot tallers per aprendre a fer el teu propi cupatge. Les nits s’il·luminen amb música en directe i espectacles que converteixen cada racó del poble en una postal única.
Si tens temps, reserva alguna experiència per veure el capvespre des de les vinyes amb la Mediterrània al fons, copa a la mà. I ja que hi ets, fes una escapada al litoral del Maresme per gaudir de les platges tranquil·les i aprofitar aquests últims dies de calor que encara tenim. O si teniu ganes de fer una bona caminada, teniu allà a tocar la Serralada Litoral, amb vistes espectaculars sobre la costa i un silenci que convida a respirar fondo.
3. Gratallops (Priorat)
El Priorat és sinònim de vins amb caràcter, i a Gratallops, fins a finals de setembre, pots viure-ho de prop amb les experiències de “Capvespre entre vinyes”. Una activitat que combina tastos al capvespre amb històries del territori i unes vistes que et deixaran sense paraules.
Quan el sol s’amaga darrere les muntanyes i el cel es tenyeix de tons taronges i violetes, el silenci de les vinyes i l’aroma del raïm madur creen una atmosfera difícil d’oblidar. Amb una copa de garnatxa o carinyena a la mà, és fàcil entendre per què aquest racó del món s’ha guanyat el cor dels amants del vi arreu del planeta.
Per completar la visita, res millor que recórrer altres pobles de la comarca com Porrera, Escaladei o Falset, cadascun amb el seu encant. Descobreix el monestir cartoixà, fes un tast en algun celler boutique o gaudeix de la cuina local en restaurants que posen en valor el producte de proximitat. I si ets dels que volen caminar, prova alguna ruta entre vinyes per veure el Priorat des d’una altra perspectiva.
4. Verdú (Costers del Segre)
El 27 i 28 de setembre, Verdú celebra la seva tradicional Festa de la Verema i el Vi, i el petit poble de l’Urgell es transforma en un escenari vibrant on el vi i la cultura popular caminen de la mà. Tastos, mercats, música i visites culturals donen forma a un cap de setmana intens i ple de vida.
És una festa on tothom hi té lloc: els més petits poden gaudir d’activitats familiars, mentre que els més curiosos tenen rutes guiades per conèixer la història vinícola de la zona i descobrir el seu famós castell. Els carrers de pedra es converteixen en un aparador on el temps sembla haver-se aturat, i l’olor de raïm acabat de collir impregna cada cantonada.
Però Verdú és molt més que verema. Fes una volta pel centre històric i entra a les botigues de ceràmica, que mantenen viva una tradició centenària. Tot i això, si vols allargar l’escapada i explorar pobles i camins de l’Urgell, en aquest Carretera i Manta us recomanem visitar Vallbona de les Monges, que no és una parada gens habitual i té un majestuós monestir que val la pena visitar.
5. Peralada (Empordà)
El 4 d’octubre, la verema culmina a l’Empordà amb “Aires de Verema” al Celler de Peralada. Una jornada que combina tastos, música i activitats culturals en un entorn espectacular, amb les vinyes estenent-se fins on arriba la vista i el castell de Peralada com a escenari de luxe.
Els tastos de vins i caves són el plat fort, però el que fa especial aquesta cita és l’ambient relaxat i elegant que s’hi respira. És un lloc on el temps sembla aturar-se per deixar-te gaudir de cada aroma, cada glop i cada conversa. Les visites guiades pel celler i els jardins et permeten descobrir la història d’aquest espai únic, que combina tradició i innovació.
Ja que ets a l’Empordà, no marxis sense passejar pels carrers empedrats de Peralada, visitar el seu claustre romànic o acostar-te fins a la costa per descobrir les cales amagades de la Costa Brava. Si ets amant de l’art, aprofita per veure alguna exposició al Museu del Castell o planifica un capvespre al voltant dels Aiguamolls de l’Empordà, un espai natural que convida a tancar el dia amb calma.
Brinda amb el territori
La verema no és només una festa del vi, és una celebració de la terra i de la gent que la cuida tot l’any. Sigui al Penedès, al Priorat o a l’Empordà, aquests pobles t’ofereixen molt més que tastos: són experiències que et connecten amb la natura, amb la història i amb un ritme que convida a aturar-se.
Aquest setembre i octubre, deixa’t portar per les vinyes, pels aromes i pels camins que uneixen cada copa amb el territori. Encara que aquí al Bages tinguem bon vi, us recomanem que busqueu altres racons de casa nostra, que en tenim molts, i tots únics. Aprofitem el que tenim per gaudir del bon vi i la bona companyia i, sobretot, aixeca el got i brinda: per la terra, per la gent i per tu, que t’has regalat el luxe de viure la verema com cal.