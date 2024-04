La Casa Lluvià acollirà una exposició d'homenatge al pintor manresà Jaume Casacuberta

La Casa Lluvià de Manresa acollirà a partir d'aquest dimecres una exposició d'homenatge al pintor manresà Jaume Cascuberta Roma (Calders 1932 - Manresa 2020), reconegut artista de l'escola d'Evarist Basiana, que al llarg de la seva trajectòria va cultivar diverses disciplines pictòriques: aquarel·la, oli i dibuix.

Casacuberta va formar part del Cercle Artístic de Manresa i sempre en va ser referent i puntal. La seva trajectòria és llarga i rica en obres tant d'estudi com per participar en nombrosos concursos de pintura ràpida. També va ser membre fundador del Grup 13, i va formar part del Cercle Artístic de Moià.

Uns anys abans de la celebració de l'Any Ignasià, projecte Manresa 2022, el Cercle Artístic conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa i la col·laboració del Centre d'Estudis del Bages, li van encarregar una col·lecció d'aquarel·les on és representés l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat i que es van mostrar per Festa Major a la sala d'exposicions del Cercle. En aquesta col·lecció s'hi mostraven aquarel·les d'espais com el Santuari de la Salut, la Creu del Tort, l'Ermita de la Guia, la Capella del Rapte, el Pont Vell o el portal de Santa Maria de la Seu, entre altres.

Enguany, i amb motiu del centenari del Cercle Artístic de Manresa, l'entitat vol retre homenatge a Jaume Casacuberta i Roma, tornant a mostrar aquesta col·lecció d'aquarel·les dels diferents espais Ignasians.

La mostra a la Casa Lluvià (carrer Arquitecte Om 3-5) s'estrenarà aquest dimecres, 10 d'abril a les 7 de la tarda, i es podrà visitar fins al 4 de maig. L'horari d'obertura és de dimecres a dissabte, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.

Aquesta exposició és organitzada pel Centre Artístic de Manresa, amb la col·laboració de Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i la Generalitat de Catalunya.