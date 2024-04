L'espai per a professionals de Sant Jordi a Manresa guanya participants

L'espai professional per a floristes, llibreries i editorials de Sant Jordi a Manresa creixerà aquest any en participants. Set llibreries, cinc editorials i quatre floristeries es concentraran durant tota la jornada al tram de Passeig davant la biblioteca del Casino. L'espai comptarà amb una carpa per a signatures i una imatge identificadora.

Aquesta any 2024 serà el cinquè any que la UBIC coordina l'espai per a professionals, una idea que es va materialitzar en pandèmia però que el sector ja reclamava abans. És una tendència que ja s'ha imposat a altres poblacions, i sobretot a Barcelona.

Segons Antoni Daura, president de la UBIC i responsable de la llibreria i editorial Parcir, "l'existència d'un espai diferenciat per a professionals serveix per fer visible la força i dinamisme comercial dels sectors del llibre i la rosa. Per al client també és important saber que si busca llibres, signatures d'autors, roses de qualitat o amb presentacions especials, pot anar davant del Casino i ho trobarà".