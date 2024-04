Sant Jordi 2024: coneix totes les novetats editorials dels autors del Bages i el Moianès

Ja fa uns quants anys que, quan s'apropa la diada de Sant Jordi, NacióManresa elabora una llista amb totes les novetats editorials (o pràcticament totes; sempre se'n pot escapar alguna) que els autors del Bages i el Moianès han publicat al llarg dels dotze mesos que separen un abril de l'altre. Veníem d'uns temps especialment prolífics, sobretot els tres darrers anys, en què els nous títols d'escriptores i escriptors de les nostres comarques superaven el centenar. Enguany, la xifra de novetats no és tan bèstia, però segueix sent força quantiosa: prop d'una setantena. Com ja és habitual, el gènere més fèrtil és el de la literatura infantil i juvenil, amb autors com Pep Molist o Míriam Tirado com a 'caps de cartell'. També destaquen les obres vinculades al territori, la llengua i la memòria històrica. A diferència d'altres anys, la novel·la no ha estat tan abundant: de quinze títols que van publicar-se de l'abril del 2022 a l'abril del 2023, hem passat a nou.

A continuació trobareu tots els llibres que aquest any seran novetat, classificats per gèneres i il·lustrats amb les portades corresponents.

Infantil Petiteses, de Pep Molist amb il·lustracions d'Alícia Varela. 6 anys i un llibre, de Pep Molist amb il·lustracions d'Ana Reina. La volta al món en 80 dies (adaptació per a primers lectors), de Pep Molist amb il·lustracions de Subi. Què fa l'Emma?, de Pep Molist amb il·lustracions de Marta Cabrol. Joan Salvat-Papasseit, de Pep Molist amb il·lustracions de Christian Inaraja. 72 dies i un vestit: la volta al món de Nellie Bly, de Pep Molist amb il·lustracions d'Ina Hristova. L'últim vol de l'home bala, de Joan Turu. Jo primer!, de Míriam Tirado amb il·lustracions de Joan Turu. Els mil colors del fil invisible, de Míriam Tirado amb il·lustracions de Núria Aparicio. Infinit, anar i tornar, de Míriam Tirado amb il·lustracions de Núria Aparicio. Que fort, Goa!, de Míriam Tirado, amb il·lustracions de Sheila de la Maza. Oh my Goa!, de Míriam Tirado, amb il·lustracions de Sheila de la Maza.

Aprèn a menjar amb la Sofia!, de Blanca Soler Coll. La coral de bosc, de Manel Justicia, Bernat Girabet i Cristina Villa. La foscor, d'Anna Hernández. Sissu, estimat Sissu!, de Beatrice Nyffenegger amb il·lustracions de Roser Rojas. Sota qualsevol mar, de Txell Bacardit. El descubrimiento de los caimanes, d'Èlia Muñoz.

Poesia

Carta al Rector de Vallfogona, de Climent Forner. Els ostatges, de Yolanda Esteve. Alguns poemes i altres deliris per a quatre gats, d'Antoni Ribera. Aloses invisibles, de Jaume Huch.

Narrativa

Li deien Caracremada, de Llorenç Capdevila. La modista de Gràcia, de Marc Font. Eskoliosi, de Rafel Donat Roca.

2.000.709,61€, de Pep Garcia. Operació ATL, de Xavier Roman. La bruixa de Can Callós, d'Antoni Fernández Solà.

Escrutini de secrets, d'Anna Llorens. Thun. Espionatge català, de Josep Arola Sierra. Primeres persones, de Montse Guiu Mas.

Vivències personals A Washington amb paracaigudes, de Francesc Garriga. Liderar per a servir, de Valentí Junyent i Salvador Redó. De Cap a Cap amb el sol a l'esquena, de Miquel Àngel Ramos. El meu encontre amb el Parkinson, de Lou Hevly. Invitados a reconstruir. Ucrania, la guerra y la compasión, de Sor Lucía Caram. Entre feixes i revolts: records de la vida de la Cisqueta, de Margarida Picart.

Assaig Per què les feministes no haurien de muntar a cavall?, de Pere-Joan Cardona. Converses amb dones centenàries. Un retrat de la longevitat, de Maria Carme Carrió. Robert Gerhard, un Quixot amb noblesa d'esperit, d'Oriol Pérez Treviño. 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial, de Ramon López de Mántaras Badia. Anatomía del mal: 8 crímenes que te harán perder la fe en la humanidad, de Jordi Wild. Vull viure a casa, de Montserrat Vilaseca.

Territori, llengua i memòria històrica Fotografies de la Manresa del canvi de segle, de Lluís G. Cornet i Vivar. Bacallà, salut i sort!, de Diego Alías. El pont de Sant Vicenç de Castellet. Una obra de país. 1923-2023, de Jordi Suades. Marxarons. Viatge pels cims i les valls del llenguatge, de Cristina Masanés. Josep Mestres Cabanes, de diversos autors. La fotografia a Manresa. Dels inicis al 1939, de Joan Vila-Masana. Geografia literària, de Josep Soldevila. Crònica sentimental d'una gesta. 25 anys de la lliga del TDK Manresa, d'Oriol Pérez-Treviño. Transéquia. On l'aigua és camí i salut. 40 anys d'història, de Francesc Comas. Valentí Camps Claret, pagès, alcalde i forner, de Marcel Camps. La història es fa lluitant. 50 anys de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Xup, de l'AVV El Xup. No val a badar, de Jordi Badia.

Salut Más movimiento, menos sufrimiento, d'Aleix Gusart. Cuinant les nostres emocions a foc lent, de diversos autors. Assertivitat interna. Una mirada integrativa i terapèutica, d'Anna Fernàndez. El silencio de nuestro yo, d'Eva Manchado Sentir, de Míriam Tirado.

Relats curts Imaginàrium, de David Pujals. Escric el teu nom, d'Anna Vilajosana i Xavier Serrano. Neules de panela, de Ricard Bahí i Anna de Casacuberta.