Manresa activa la tarifa plana d'aparcament al centre per menys de cinc euros al dia

A partir d'aquest dissabte 1 de novembre, aparcar al centre de Manresa serà més econòmic. La ciutat posa en marxa una nova tarifa plana de 4,95 euros per 24 hores, que busca afavorir el comerç, la restauració i el lleure, i reforçar el paper de la capital del Bages com a referent de la Catalunya Central.
Tarifa plana per afavorir la mobilitat i el comerç local
L'Ajuntament de Manresa estrenarà aquest dissabte la nova tarifa plana d'aparcament al centre de la ciutat, que permetrà estacionar durant tot un dia per un màxim de 4,95 euros. La mesura s'implanta inicialment a l'aparcament de la Reforma -Seu Centre-, situat a pocs minuts de la plaça Sant Domènec, un dels principals eixos comercials i de restauració de la capital bagenca.
El consistori vol comprovar la resposta dels usuaris abans d'estendre la iniciativa a altres aparcaments municipals o concertats. L'objectiu és facilitar l'accés al nucli urbà, especialment durant els caps de setmana, i fer més competitiu el centre davant d'altres zones comercials de la comarca.
Una acció vinculada a la campanya Manresa, més ben parida
La nova tarifa s'emmarca en la campanya de promoció Manresa, més ben parida, que vol posar en valor els projectes de transformació urbana i dinamització econòmica que s'estan desenvolupant a la ciutat.
El govern local preveu reforçar la iniciativa amb accions publicitàries al conjunt de la Catalunya Central per atreure visitants i posicionar Manresa com a pol comercial i de lleure.
A més de beneficiar els visitants, la tarifa plana també suposarà un avantatge per als mateixos veïns i veïnes, que podran aparcar sense que el cost superi els 4,95 euros en un període de 24 hores.