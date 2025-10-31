Manresa redueix els robatoris amb violència un 40% aquest 2025

El saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa ha acollit l'11a Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència, amb representants municipals, cossos policials, entitats i institucions. Confirmant la tandència que NacióManresa apuntava amb dades del Ministeri de l'Interior espanyol, les dades exposades per la Taula mostren un descens generalitzat dels delictes que més preocupen la ciutadania, com els robatoris amb violència o les ocupacions, així com una reducció dels accidents i atropellaments. L'alcalde Marc Aloy i el regidor Anjo Valentí han destacat que els resultats són fruit del reforç policial i de la col·laboració entre administracions.
La Taula analitza l'estat de la seguretat i la convivència a la ciutat
El saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa ha estat l'escenari, aquest dijous a la tarda, de l'11a Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència. La taula, que ha reunit una trentena de participants -entre representants del govern municipal, grups polítics, cossos policials, institucions i entitats locals-, ha servit per fer balanç de l'evolució de la seguretat a la ciutat i compartir dades actualitzades sobre delictes, convivència i seguretat viària.
L'acte ha estat presidit per l'alcalde Marc Aloy, el regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, i la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs. Tots tres han coincidit a destacar la millora de la situació en comparació amb anys anteriors, atribuïda al reforç dels efectius policials, les noves polítiques de proximitat i la col·laboració entre cossos i serveis municipals.
Aloy destaca la baixada dels delictes i la millora de la percepció de seguretat
En la seva intervenció, l'alcalde Aloy ha subratllat que "aquest 2025 s'està registrant un descens molt pronunciat dels delictes que més preocupen la ciutadania i que causen major inseguretat", com els robatoris amb violència o intimidació i les ocupacions d'immobles.
Segons Aloy, "aquestes xifres són fruit del reforç de les polítiques de seguretat que hem impulsat des del govern de Manresa i del treball conjunt entre cossos policials". L'alcalde ha remarcat l'aposta per fer créixer el cos de la Policia Local, que actualment disposa d'una vintena d'agents més que fa cinc anys. "Això ens ha permès fer més patrullatges a peu i intensificar les campanyes de seguretat viària, fet que ha portat a una reducció dels accidents i dels atropellaments", va remarcar.
Aloy també ha apuntat que s'ha fet "un esforç per reduir la conflictivitat a l'espai públic", amb actuacions específiques en punts sensibles com la plaça Sant Domènec i l'entorn de la plaça Porxada, on en el passat s'havien detectat problemàtiques de convivència.
Polítiques de seguretat i Protecció Civil
El regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, ha remarcat que "les mesures posades en marxa estan donant bons resultats" i que "s'han pogut reduir les incidències per actes incívics". Entre les actuacions destacades, hi ha l'increment d'efectius de la Policia Local, el reforç de la Unitat de Proximitat, la creació del Grup Omega per combatre la delinqüència urbana i la instal·lació de noves càmeres de videovigilància.
Valentí també ha recordat la contractació d'una empresa de seguretat per vigilar edificis municipals, una decisió que ha permès alliberar agents per a tasques de patrullatge. Un altre avenç clau és la posada en marxa de la nova comissaria de proximitat compartida entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, oberta el juliol del 2024 al passeig de la República, en ple centre de la ciutat.
Pel que fa a la Protecció Civil, Valentí ha informat que el ple municipal va aprovar el setembre passat el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), que defineix el marc d'actuació davant emergències i dota Manresa d'una eina actualitzada per prevenir i respondre davant situacions de risc.
Treball comunitari i programes socials
La regidora Mariona Homs ha destacat el paper dels programes d'intervenció amb joves, que "estan donant bons resultats", i ha subratllat la importància del treball transversal entre serveis socials, educació, seguretat i entitats del territori. "Hem consolidat una manera de treballar col·laborativa que permet que totes les parts implicades se sumin per trobar solucions compartides", ha explicat.
Dades policials: caiguda dels robatoris i de les ocupacions
Els Mossos d'Esquadra han exposat les dades actualitzades de seguretat. Els delictes contra el patrimoni i les persones -els dos grans blocs que més preocupen la ciutadania- presenten una evolució diferent.
Els robatoris amb violència o intimidació han disminuït un 40,8% en els primers nou mesos del 2025 respecte del mateix període de l'any anterior, un descens que es manté per quart any consecutiu. Totes les modalitats mostren millores: els robatoris en domicilis baixen un 80% (només un cas aquest 2025), els d'establiments un 30,2% i els comesos a la via pública un 46,5%.
També decreixen els robatoris amb força, que cauen un 18% global, amb reduccions del 17,7% en domicilis, 13,7% en establiments, 19,8% en empreses i 32% a l'interior de vehicles. Les ocupacions d'immobles han baixat un 31,1% en el mateix període.
Per contra, hi ha un increment dels furts (+12%), dels danys (+4,4%) i de les estafes (+12,6%), tot i que els Mossos han matisat que les dades dels últims mesos apunten a una tendència a la baixa.
Augment dels delictes contra les persones
Pel que fa als delictes contra les persones, la xifra global creix un 7,6%. L'increment s'explica principalment per l'augment dels casos de violència domèstica i de violència de gènere (+11%) i de les agressions sexuals (+4%).
Els Mossos també han informat sobre les expulsions de delinqüents multireincidents, una tasca coordinada amb la policia espanyola: el 2024 es van expulsar 25 persones i, fins al moment, el 2025, ja se n'han expulsat 17.
L'índex de criminalitat de Manresa se situa en 52,6 delictes per cada mil habitants, 10,3 punts per sota de la mitjana catalana, que és de 62,9.
Control viari i reducció d'accidents
La Policia Local de Manresa ha reforçat notablement les campanyes de seguretat viària. Entre gener i setembre del 2025, les proves d'alcoholèmia han augmentat un 258% i les denúncies per excés de velocitat un 87,39% respecte al mateix període del 2024.
També s'han interposat més de 200 sancions per infraccions amb patinets elèctrics i s'han retirat més de 2.200 vehicles amb la grua municipal. Aquest augment del control s'ha traduït en un descens del 21% dels atropellaments i d'un 8,9% dels accidents, així com en una reducció del 29% dels ferits greus i d'un 2,4% dels ferits lleus.
Més actuacions per civisme i consum de drogues
El reforç dels patrullatges de carrer ha permès incrementar també les actuacions preventives. En l'últim any, les intervencions relacionades amb el consum de substàncies estupefaents han crescut un 51%, mentre que les derivades de l'ordenança de civisme ho han fet un 66%.
Aquest augment del control, segons l'Ajuntament, ha contribuït a reforçar la convivència i la percepció de seguretat a diversos barris, especialment al centre històric i als espais més concorreguts.
L'app de seguretat comercial, una eina consolidada
Durant la Taula, s'han presentat també les dades d'ús de l'aplicació de seguretat adreçada als comerços. Aquesta eina permet als establiments avisar la Policia Local amb un sol botó en cas d'incident o emergència. Des de la seva posada en marxa, el març del 2023, s'hi han adherit 151 comerços, i s'han realitzat un total de 119 avisos. Segons la Policia Local, l'app ha permès reduir els temps de resposta i millorar la sensació de seguretat dels comerciants.
Una ciutat més segura i cohesionada
La 11a Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència ha servit per posar de relleu els avenços assolits a Manresa en matèria de seguretat, convivència i civisme. Tant el govern municipal com els cossos policials han coincidit a assenyalar que la millora és fruit de la combinació de polítiques preventives, inversió en recursos humans i tecnològics i treball conjunt entre administracions i ciutadania.