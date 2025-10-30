Detingut un home a Manresa per la presumpta violació d'una dona que li llogava una habitació

Un home de 61 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Manresa com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una dona que li havia llogat una habitació. Els fets haurien passat durant el mes de setembre, quan la víctima i les seves filles van viure quinze dies al pis de l'home, segons ha avançat Regió7 i han confirmat fonts policials a NacióManresa. Ell s'hauria aprofitat de la situació irregular i de vulnerabilitat de la dona per amenaçar-la i forçar-la a mantenir relacions sexuals.
Una situació de vulnerabilitat
Segons la denúncia, la dona, de 45 anys, havia hagut de deixar el pis on vivia a mitjans de setembre i buscava un allotjament temporal per a ella i les seves dues filles. En aquest context, va conèixer un home que li va oferir dues habitacions al seu domicili de Manresa. Tot i que en un primer moment va rebutjar la proposta perquè li semblava massa cara, finalment la va acceptar i s'hi va traslladar el 16 de setembre després de pagar la primera quinzena.
Pocs dies després, segons el seu relat, l'home va començar a amenaçar-la amb fer-la fora del pis i denunciar-la per no tenir papers si no accedia a mantenir relacions sexuals amb ell. Finalment, la víctima hauria estat forçada sota coaccions i por, assegurant que l'agressor va actuar amb violència i contra la seva voluntat.
Agressions repetides i denúncia
La dona explica que les agressions es van repetir fins a una desena de vegades entre mitjans i finals de setembre. L'home hauria aprofitat els moments en què la seva filla gran treballava i la petita era a l'institut per cometre els abusos. Segons la denúncia, durant aquests episodis la víctima va patir també humiliacions i amenaces constants.
Després de parlar amb una amiga, la dona va decidir denunciar els fets i va aportar un informe mèdic d'Urgències d'Althaia que acreditava lesions compatibles amb una agressió sexual. A partir d'això, els Mossos d'Esquadra van obrir diligències i el 7 d'octubre van detenir un home de 61 anys com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual.
Investigació judicial en marxa
L'endemà de la detenció, el sospitós va passar a disposició del jutjat d'instrucció número 5 de Manresa, que porta el cas. Les investigacions continuen obertes per determinar els fets i confirmar la versió de la víctima. La dona rep atenció i acompanyament especialitzat a través dels serveis d'assistència a víctimes de violència sexual.