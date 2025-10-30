Jutgen un bagenc per violar repetidament la seva fillastra quan tenia entre 6 i 10 anys

La secció 20a de l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper 6 de novembre un bagenc a qui la Fiscalia acusa d'un delicte d'agressió sexual continuada amb penetració a menor de setze anys, per uns fets que van tenir lloc entre 2012 i 2016 al domicili que compartia amb la seva exparella sentimental. Segons l'acusació, durant aquell temps va agredir sexualment la seva fillastra de forma repetida quan tenia entre 6 i 10 anys.
Segons la Fiscalia, entre aquelles dates l'home convivia amb la seva parella sentimental i un fill i una filla d'ella i, posteriorment, amb dos fills més que van tenir en comú. L'home, que estava desocupat, aprofitava les estones que es quedava a soles amb la nena a casa per cometre les agressions. L'acusació apunta que l'home feia servir la seva evident superior força física per portar-los a terme i quan acabava acovardia la menor perquè no ho expliqués.
A conseqüència d'aquests fets, continuats en el temps, la menor va patir una alteració en el seu normal desenvolupament psicològic, degenerant en un trastorn posttraumàtic que es va manifestar en continuats atacs d'ansietat. La noia no va explicar els fets i denunciar-los fins anys després.
15 anys de presó
La Fiscalia acusa l'home d'un delicte d'agressió sexual continuada amb penetració a menor de setze anys i en demana una pena de 15 anys de presó i una ordre d'allunyament i incomunicació amb la víctima durant 8 anys més després del compliment de la condemna. També demana que durant aquest mateix període estigui en llibertat vigilada i que durant 5 anys no pugui exercir cap activitat -retribuïda o no- vinculada amb menors.
Finalment, com a responsabilitat civil, la Fiscalia proposa una indemnització a la víctima de 30.000 euros pels danys morals ocasionats.