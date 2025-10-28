El subjecten entre dos mentre una tercera li roba la cartera i la ronyonera a Manresa

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Manresa han detingut aquest dimarts a la tarda un home de 47 anys i una dona de 36 com a presumptes autors d'un robatori amb violència. Segons el testimoni de la víctima, hi hauria una tercera persona implicada en el robatori, un altre home, a qui els policies no han pogut localitzar encara.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local s'han dirigit al carrer Puigterrà de Dalt després de rebre l'avís d'una baralla al carrer a través del telèfon d'emergències 112. Quan han arribat a lloc, però, s'han trobat la víctima d'un robatori que els ha explicat que dos homes i una dona li havien sostret la cartera i la ronyonera. Segons ha explicat, mentre uns el subjectaven, l'altra l'ha robat.
Com que la víctima coneixia els assaltants, ha indicat als agents per on havien fugit i els ha facilitat una descripció molt acurada. Tant és així que poc després, dos d'ells, un dels homes i la dona, eren localitzats i detinguts. A més, la policia ha pogut recuperar els objectes sostrets i els ha tornat a la víctima.
A falta de detenir el tercer assaltant, la investigació continua oberta.