Sant Vicenç de Castellet incorpora set nous agents i un nou caporal en cap a la Policia Local

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha incorporat set nous agents de carrera a la Policia Local i ha presentat el nou caporal en cap, Rafa Portabella, en un acte de reconeixement al cos. Amb aquestes incorporacions, el municipi consolida una plantilla més estable i professional, alhora que reafirma el seu compromís amb la seguretat i la proximitat ciutadana.
Acte de reconeixement i presentació a la Sala de Plens
Aquest dilluns al migdia, la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha acollit un acte de reconeixement al cos de la Policia Local. L'acte ha servit per presentar els set nous agents i el nou caporal en cap, Rafa Portabella, que assumeix el lideratge del cos. La trobada ha finalitzat amb un refrigeri per als assistents.
Amb aquestes incorporacions, la plantilla de la Policia Local passa a estar formada per quinze agents i dos caporals, un dels quals exerceix com a caporal en cap. Fins ara, el cos disposava de menys efectius i una part important eren interins. La consolidació d'aquests nous llocs, amb agents de carrera, suposa un pas endavant en la professionalització i estabilitat del servei.
Reforç de la seguretat i reconeixement a la tasca feta
Durant l'acte, l'alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, ha posat en valor la tasca que ha desenvolupat la Policia Local els darrers mesos. Ha destacat especialment la seva presència constant als carrers i la resposta ràpida davant d'incidències, que ha permès evitar tots els intents d'ocupació al municipi. Mauriz ha subratllat que aquests resultats són fruit de la col·laboració ciutadana i del compromís diari dels agents.
L'alcalde ha remarcat que la seguretat és una prioritat per al govern municipal, i ha anunciat que es continuarà apostant per oferir als agents formació i nous recursos materials per desenvolupar la seva feina amb les millors condicions possibles. A més, ha avançat que es preveu convocar noves places de manera progressiva per seguir reforçant la plantilla i garantir una cobertura òptima del municipi.
Noves eines i ordenances per a una millor gestió
Mauriz també ha fet referència a la importància de les noves ordenances municipals aprovades recentment, que han dotat la Policia Local de més eines per actuar amb eficàcia. Ha destacat especialment l'ordenança contra el frau en l'empadronament, una mesura pionera a Catalunya que, segons ha exposat, permet intervenir amb més agilitat davant situacions irregulars i reforçar el control administratiu.
Segons l'alcalde, aquestes eines contribueixen a millorar la coordinació entre els diferents serveis municipals i a donar resposta a necessitats reals de la ciutadania, en línia amb el model de proximitat que el consistori vol consolidar.
Nou lideratge amb continuïtat i proximitat
El nou caporal en cap, Rafa Portabella, ha presentat el seu projecte per al cos policial, basat en la continuïtat del treball fet fins ara, el reforç de la cohesió interna i el contacte directe amb la ciutadania. Portabella ha expressat la voluntat de potenciar una Policia Local propera, eficient i compromesa amb el poble.
L'alcalde ha valorat molt positivament aquesta línia de treball, remarcant que "el contacte directe amb la gent és la millor eina per garantir la seguretat i la confiança al municipi". Mauriz ha assegurat que el nou lideratge suposa un pas endavant en la consolidació d'un model policial basat en la prevenció i la convivència.
Nova comissaria, un projecte en marxa
Finalment, l'alcalde ha reafirmat el compromís del consistori amb la construcció de la nova comissaria de la Policia Local, un projecte que ha de veure la llum l'any vinent. Mauriz ha explicat que aquest nou equipament "suposarà un salt qualitatiu en les condicions de treball del cos i en el servei que es presta a la ciutadania".