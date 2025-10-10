Sant Vicenç de Castellet desempadrona 384 persones en sis mesos per frau en el cens

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha fet balanç dels primers sis mesos d'aplicació de la seva ordenança contra el frau en l'empadronament. En aquest temps, s'han desempadronat 384 persones per no acreditar residència efectiva al municipi. La mesura, pionera a Catalunya, busca assegurar la veracitat del cens.
Sis mesos de balanç d'una mesura pionera
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha presentat el balanç dels primers sis mesos d'aplicació de la seva ordenança contra el frau en l'empadronament, aprovada pel ple municipal amb l'objectiu de "preservar la veracitat del cens i garantir una distribució equitativa dels serveis públics".
Durant aquest període, 384 persones han estat desempadronades per no poder acreditar la seva residència real al municipi. Aquesta dada situa Sant Vicenç com un municipi capdavanter a Catalunya en la creació i aplicació d'un marc normatiu específic per combatre les inscripcions irregulars al padró.
L'alcalde, Dani Mauriz, ha destacat que "el padró ha de reflectir la realitat del municipi" i que aquesta eina "ens permet millorar la gestió pública i assegurar que els serveis municipals arribin a qui realment viu a Sant Vicenç de Castellet".
Procediment garantista i respecte als drets individuals
Les actuacions de revisió i depuració del padró s'han dut a terme amb totes les garanties legals, incloent notificacions prèvies i la possibilitat de presentar al·legacions.
El procés està supervisat per la Comissió de Padró, un òrgan tècnic transversal encarregat d'analitzar les dades, estudiar cada cas i proposar mesures correctores. Aquesta comissió ha tingut un paper clau tant en la detecció de registres ficticis com en la redacció i aplicació de l'ordenança que regula el procediment.
Des de l'Ajuntament subratllen que l'objectiu no és sancionar, sinó garantir un cens ajustat a la realitat i respectuós amb els drets individuals de totes les persones empadronades.
Un compromís amb la transparència i la igualtat
L'ordenança va néixer com a resposta a l'augment de casos d'inscripcions fraudulentes que distorsionaven el cens i provocaven un ús indegut dels recursos municipals.
Segons l'alcalde Mauriz, "aquesta iniciativa és una mostra del nostre compromís amb la transparència i la igualtat d'oportunitats. Cada veí i veïna té dret a uns serveis de qualitat, i això només és possible si el padró reflecteix la realitat".
Amb aquest marc normatiu, el consistori vol garantir que cap ciutadà es vegi perjudicat per un ús inadequat dels serveis públics i que els ajuts, bonificacions i recursos es destinin a les persones que realment viuen al municipi.
Revisions periòdiques per mantenir un cens fiable
L'Ajuntament ha anunciat que continuarà fent revisions periòdiques del padró, amb criteris tècnics i transparents, per assegurar que el cens sigui una eina fiable al servei de la comunitat. "Volem un municipi ordenat, just i transparent, on els recursos públics s'administrin amb responsabilitat", ha conclòs Mauriz.