Jutgen un veí de Sant Vicenç acusat d'abusar sexualment durant set anys de la filla de la seva parella

La secció 20a de l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper 14 d'octubre un veí de Sant Vicenç de Castellet per a qui la Fiscalia demana una pena de presó de 6 anys per un delicte continuat d'abús sexual a una noia menor de 16 anys. Segons l'escrit de l'acusació, l'home va cometre abusos sexuals a la filla de la seva esposa durant set anys, des dels 7 als 14 anys de la menor.
Segons la Fiscalia, l'home va abusar de la filla de la seva esposa des de 2011 a 2018. Inicialment quan convivien tots tres en el mateix domicili, a Sant Vicenç de Castellet, i posteriorment, després de la separació de la parella, quan la menor passava dies a casa seva. Els fets passaven sempre de nit quan la menor es trobava al seu llit i l'home hi entrava i li feia tocaments i havia arribat a despullar-se. Es abusos van succeir fins que la noia va deixar d'anar a casa de l'exparella de la seva mare.
Com a resultat d'aquests abusos, la víctima presenta estrés posttraumàtic, i se sent irritable, tensa, cansada i nerviosa, a banda que se li ha alterat el seu ritme de son i ha patit problemes alimentaris amb una pèrdua de pes important.
La Fiscalia demana 6 anys de presó, una ordre d'allunyament a 1.000 metres en llibertat vigilada durant 5 anys més, i una indemnització de 12.000 euros pels danys causats a la víctima.