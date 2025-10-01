Sant Vicenç de Castellet estrena el gimnàs municipal renovat i amb més capacitat

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha completat aquest setembre una reforma integral del gimnàs municipal amb l'objectiu de modernitzar les instal·lacions i donar resposta a la creixent demanda d'usuaris. La renovació, finançada en gran part per la Diputació de Barcelona, ha permès guanyar espai, renovar maquinària i millorar serveis i accessibilitat.
Renovació completa de la sala de musculació
La sala de musculació ha estat reformada amb el canvi de paviment, una nova imatge i la substitució de bona part de les màquines per aparells més actuals. L'espai també ha crescut amb l'obertura d'un magatzem annex, que ha permès incrementar la capacitat total en un 15%. En conjunt, el gimnàs compta ara amb 287 m2, repartits entre la sala de musculació (171 m2) i dues sales d'activitats dirigides (73 m2 i 88 m2).
L'alcalde, Dani Mauriz, ha destacat que aquesta millora "respon a la necessitat d'adaptar el gimnàs municipal a la demanda actual i futura. El nostre compromís és oferir serveis de qualitat i fomentar l'esport al municipi".
La reinauguració oficial tindrà lloc aquest divendres, 3 d'octubre, a les 6 de la tarda, en un acte previ a la XXIV Nit de l'Esportista, programada a les 21 h a Cal Soler.
Millores en accessos i serveis
La reforma ha inclòs també la renovació completa dels banys i la remodelació del vestíbul del primer pis, espai que dona servei al gimnàs i a la zona de grades del pavelló. Amb aquestes obres, es busca millorar l'accessibilitat i oferir més confort tant als usuaris de les instal·lacions esportives com als espectadors dels partits locals.
Nous horaris d'obertura
Coincidint amb la reobertura del gimnàs, el divendres 3 d'octubre a la tarda, s'ampliaran els horaris de funcionament. A partir del dilluns 6 d'octubre, l'equipament obrirà entre setmana a partir de les 6.30 h (fins ara ho feia a les 8 h) i fins a les 21.30 h. Els caps de setmana es manté l'horari ampliat: dissabtes de 8 h a 21 h i diumenges de 8 h a 13.30 h.
Segons l'alcalde, "millorar l'horari i facilitar l'accés al gimnàs és un pas més per promoure hàbits saludables i consolidar Sant Vicenç de Castellet com a referent esportiu al Bages".
Un pas endavant per a l'esport local
Amb aquesta renovació integral, sufragada en gran part per una subvenció de la Diputació de Barcelona, Sant Vicenç de Castellet actualitza un equipament clau per a la salut i el benestar de la ciutadania. El gimnàs municipal es posiciona així com un espai modern, accessible i preparat per seguir impulsant l'activitat física i l'esport al municipi.