La llibreria Poques Paraules de Manresa organitzarà un vermut parlat el proper divendres

Sant Jordi tindrà un nou espai al Barri antic de Manresa, la plaça Clavé, amb parada de la llibreria Poques Paraules que també organitzarà un vermut parlat com a activitat prèvia a la Diada, el divendres 19 d'abril a la tarda.

Per donar el tret de sortida de la Diada, el divendres 19 d'abril a les 7 de la tarda, a la mateixa plaça Clavé, la llibreria Poques Paraules hi portarà un trobador vingut des de la Tinença de Benifassà, al nord del sud. Seguint la filosofia de la llibreria, la paraula, dita i escrita, en serà la protagonista a través de les històries que explicarà Carles Gisbert. Des del nord del País Valencià, Gisbert, que es defineix com a “tractant de paraules”, en portarà unes quantes i explicarà un conte al mig de la plaça.

Per donar veu a la literatura, també hi participarà Sara Serrano, veïna de la plaça i traductora de la novel·la L'espai blanc, una de les novetats literàries d'aquest Sant Jordi publicada per l'editorial manresana Agulla Daurada.

Es tractarà d'un espectacle breu i de petit format que vol ser punt de trobada de clients, amics i veïns, i que també servirà per donar a conèixer algunes de les recomanacions de la llibreria Poques Paraules per aquest Sant Jordi. Recomanacions, tant per adults com per a infants, que també formaran part de la tria de llibres que hi haurà a la parada el dimarts 23 d'abril.

El dia de Sant Jordi, per primera vegada des que va obrir ara fa poc més de dos anys, la llibreria Poques Paraules farà parada al carrer. Durant tot el dia també serà oberta la botiga del carrer Urgell, a pocs metres de la plaça Clavé. Això permetrà triar i comprar llibres amb tranquil·litat a l'exterior i, alhora, tenir a l'abast tot el fons de la llibreria, tant per adults com de literatura infantil i juvenil.