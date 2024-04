Valentí Junyent rep un bany d'estima en la presentació del seu llibre

La presentació del llibre Liderar per a servir de Valentí Junyent i Salvador Redó sobre l'etapa política de l'exbatlle de Manresa ha omplert de gent l'Auditori de la Plana de l'Om com no s'havia vist mai, amb les escales col·lapsades de persones assegudes i moltes altres que han hagut de seguir l'acte a peu dret. Valentí Junyent ha rebut un bany d'estima massiu i sincer de la societat civil manresa i de representants polítics actuals d'ERC, el PSC i Impulsem i de l'antiga Convergència.

L'acte ha anat molt més enllà d'una simple presentació d'un llibre. El mestratge de Pep Garcia i de l'equip d'E2S ha desplegat una escena gairebé teatral amb una part de l'escriptori de Junyent i fins i tot una taula de dibuix on el ninotaire Galdric Sala ha dibuixat en directe l'"última" vinyeta de Junyent com a polític: "ara que sí que sí tanco aquesta etapa".

L'exalcalde i el coautor del llibre, el periodista Salvador Redó, han repassat la història de de la idea, des d'un dinar d'arròs a la cassola fins a uns darrers mesos "frenètics" abans de la seva publicació. Junyent ha confessat que si un tema el va "fer callar" i fins i tot "plorar" va ser el procés del CTM, actual Eurecat. També ha volgut aclarir que quan va posar la primera pedra de la residència del Xup "no era conscient" que hores d'ara estaria encallada.

Ha aclarit que durant els seus mandats no va dir "cap mentida de forma conscient", però sí que va optar alguna vegada "per callar". També ha confessat que en els seus primers mesos a l'Ajuntament podia "semblar enfadat", per com es va trobar les finances municipals: "arribava el mes de juny i no teníem diners per a la paga doble dels treballadors".

L'acte també ha tingut el seu apartat fetitxista quan ha repassat alguns dels elements del seu escriptori, i d'agrairem quan ha dedicat, un a un, unes paraules als catorze col·laboradors que han participat en l'elaboració del llibre aportant la seva visió de l'etapa de Junyent a l'Ajuntament.

Una repassada al decàleg que també conté el llibre ha donat temps a Galdric Sala a dibuixar la seva última vinyeta sobre Junyent. La tradicional signatura de llibres i una copa amb pica pica ha acomiadat un acte lluït, amb nombroses personalitats polítiques, socials, empresarials i acadèmiques.