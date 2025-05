Cardona prepara un projecte per rehabilitar i revitalitzar el seu nucli antic dins el nou Pla de Barris

L'Ajuntament de Cardona treballa en l'elaboració d'un projecte integral de rehabilitació i revitalització del centre històric, amb la voluntat de presentar-lo al nou Pla de Barris i Viles anunciat recentment pel Govern de la Generalitat. Aquesta iniciativa preveu una inversió global de 1.000 milions d'euros al llarg dels propers cinc anys, a partir del juliol, amb l'objectiu de donar suport a un centenar llarg de municipis en projectes de millora urbana.

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha confirmat la voluntat del consistori de sumar-se a aquesta convocatòria amb un pla ambiciós que contempla una actuació a cinc anys vista per transformar el nucli antic. El projecte, liderat per l'alcaldia i la regidoria d'Habitatge i Urbanisme, compta amb el suport tècnic del Centre de Recerca i Serveis per a l'Administració Local de la UPC, que ja va col·laborar en actuacions similars a la vila l'any 2019, així com amb una comissió tècnica i política integrada per personal de l'Ajuntament.

Segons Estruch, la proposta posa el focus principal en la rehabilitació d'habitatges i locals buits, així com en la millora de carrers i places. "Volem fer una aposta sense precedents per rehabilitar habitatges per viure-hi, col·laborant amb els petits propietaris, i alhora dignificar l'espai públic del nostre centre històric", ha afirmat.

Un altre dels pilars del projecte és el verd urbà i els espais comunitaris. La regidora Helena Arnaste ha explicat que l'objectiu és "recuperar i crear nous equipaments al centre històric i adquirir espais privats amb valor natural per convertir-los en zones verdes d'ús veïnal". A més, el projecte també preveu reforçar l'activitat comercial del centre, actualment concentrada als carrers Major, Cambres i Escasany, amb la voluntat de dinamitzar econòmicament l'àrea.

Per tal d'implicar la ciutadania en el procés, durant el mes de juny es faran diverses sessions informatives i participatives. També s'habilitarà una bústia per recollir suggeriments i propostes.

Pel que fa al finançament, el Pla preveu que el Govern assumeixi el 75% del cost dels projectes, mentre que l'Ajuntament haurà de cobrir el 25% restant, tenint en compte la dimensió i característiques de Cardona. En les properes setmanes, el consistori convocarà una jornada oberta per donar a conèixer els detalls del projecte a la població.