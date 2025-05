Castellbell aprovarà per unanimitat el pressupost municipal de 2025

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar aprovarà aquest dimarts el pressupost municipal de 2025 per unanimitat. Així ho han acordat els dos partits amb representació al ple municipal. L'entesa entre Sumem per Castellbell i el Vilar i el PSC signada aquest dilluns al consistori dona llum verda als números d'aquest 2025 en el marc d'un pressupost expansiu de 5.280.873 euros, que suposa un 14,18% més que l'any passat. El pressupost inclourà una partida d'inversions que arriba als 845.037 euros.

Acords destacats

L'entesa per a l'aprovació del pressupost ha estat possible a partir d'acords concrets que tenen a veure amb aspectes com la seguretat o el manteniment de la via pública, entre altres. Així, s'ha acordat augmentar de quatre a cinc el nombre de vigilants de la Guàrdia Municipal abans de dos anys i disposar per a l'any vinent d'una partida de 50.000 euros per a l'asfaltat dels carrers del municipi que es troben en més malmesos.

L'acord ha estat signat per l'alcalde, Adrià Valls, i per Montserrat Badia, en representació del PSC, que han estat acompanyats per la regidoria Núria Martorell, primera tinenta d'alcaldia, i per la regidora Rosa Nadal, del grup del PSC.