Ampliada la cessió de l'església de la Sagrada Família a Castellbell 35 anys més

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha acordat amb el Bisbat de Vic ampliar la cessió de l'església de la Sagrada Família de la Bauma 35 anys més, fins a l'any 2055. La negociació entre el consistori i el Bisbat ha permès donar continuïtat al conveni vigent signat l'any 2018 i mantenir fins a 31 de desembre de 2054 l'ús per part de l'Ajuntament per a la programació d'activitats culturals i d'interès per a les entitats després que el temple modernista hagi rebut fortes inversions per part de les administracions per adequar-lo.

La inversió ha estat de 825.996 euros (aportats majoritàriament per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i, en menor mesura, per l'Ajuntament) i una de les darreres novetats ha estat l'estrena dels vitralls del temple. El pla director per a la rehabilitació de l'església continuarà els pròxims anys i es preveuen millores que tindran a veure, entre altres, amb l'accessibilitat del temple.

Signatura de l'acord

L'acord ha estat signat aquest matí a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar per l'alcalde Adrià Valls i pel mossèn Oswald Sibomana, en representació del Bisbat de Vic.