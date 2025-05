Sallent impulsa una comissió per «ordenar» els espais afectats per l'activitat minera

L'Ajuntament de Sallent presentarà aquest dijous a la tarda la nova Comissió de la Mineria, un organisme participatiu creat amb l'objectiu de definir i acordar els projectes de recuperació de les àrees del municipi afectades per l'explotació minera. L'alcalde, Oriol Ribalta, ha explicat que es busca "una posició conjunta sobre què volem fer i com podem dinamitzar totes les zones degradades fruit de la mineria".

L'acte de presentació tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Espai Cultural Fàbrica Vella.

Un segle de mineria i un futur compartit

La comissió està integrada per tots els partits amb representació al consistori (ERC, Fem Poble-CUP, Junts i PSC), les plataformes ecologistes Montsalat i Prou Sal, i l'entitat civil Municipis Salins Sostenibles. La iniciativa arriba quatre anys després del tancament de l'última activitat extractiva al municipi, que havia estat actiu durant un segle.

Estudis preliminars i obres pendents

Segons Ribalta, ja s'han encarregat estudis per identificar els espais on es pot actuar, i la comissió està oberta a incorporar nous actors com l'empresa ICL, la Generalitat i el govern espanyol. De fet, molts dels terrenys que es volen recuperar no són de titularitat municipal. És el cas de la Botjosa (propietat de l'Estat), el barri de l'Estació (de la Generalitat, via Incasòl), i el runam salí i la fàbrica (propietat d'ICL).

Un projecte de llarg recorregut

L'alcalde remarca que es tracta d'un projecte amb visió de futur: "Anem a poc a poc perquè volem arribar molt lluny", assegura. Considera que els objectius poden ser "molt ambiciosos", però que cal avançar amb seguretat i amb una estratègia unitària: "La unitat ens donarà força".