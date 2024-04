El locutor Xarli Diego presentarà dijous a Manresa el seu tercer llibre

A les portes de Sant Jordi, arriba Salta per la porta i entra per la finestra, el tercer llibre del periodista i locutor Xarli Diego. Es tracta d'un llibre de relats i microrelats presidits per la quotidianitat i la creativitat que ens transfereixen a atmosferes molt diverses. Des del senyor feudal Sir Leyton -més feudal que senyor- a un gandul que no encén la tele per no prémer el comandament. Des d'una història de terror amb sang i fetge, a un cantant de country amb mala sort. D'un personatge que ho té clar -però que no té res clar-, a un semàfor que reflexiona des de la seva ubicació entre carrers. Ah, i una tendra història d'uns caragols de jardí al costat d'un text sobre un robatori curiós a casa d'una advocada. Tot això i més... a base de relats, microrelats i altres herbes.

El tercer llibre de Xarli Diego será presentat aquest dijous a la llibreria Parcir de Manresa de la mà de la també periodista de Ràdio Manresa i Canal Taronja TV, Pilar Goñi.

Xarli Diego és un experimentat locutor de ràdio, presentador i guionista de televisió, conegut entre altres projectes pel memorable programa Caspe Street de Ràdio Barcelona (Cadena Ser) i pel Bages Music de Ràdio Manresa.

Ja va publicarGràcies per la música!, editat el 2019 per Pagès Editors, i el 2022 va treure Un millón de cosas, a través d'Amazon, que ara també ha donat sortida a aquesta tercera publicació.